Piłkarz Paris Saint-Germain Desire Doue po tym, jak jego zespół po raz drugi z rzędu triumfowali w Lidze Mistrzów, w rozmowie z dziennikarką podzielił się świadectwem swojej wiary. „Dziękuję dziś wieczorem mojemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi” - powiedział poruszony francuski piłkarz.
PSG obroniło tytuł
Piłkarze Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu triumfowali w Lidze Mistrzów. W sobotnim finale w Budapeszcie pokonali po rzutach karnych Arsenal Londyn 4-3. Po 90 i 120 minutach był remis 1:1.
Czytaj także
„To była moja modlitwa”
Gdy piłkarze PSG świętowali na murawie zwycięstwo, Desire Doue w rozmowie z dziennikarką podzielił się świadectwem swojej wiary.
Dziękuję, dziękuję. Jestem taki szczęśliwy. Dziękuję dziś wieczorem mojemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję, bo to była moja modlitwa, to była moja modlitwa o ponowne wygranie Ligi Mistrzów i zrobiliśmy to. Jestem taki szczęśliwy!
— powiedział Doue.
kk/Facebook/Marcin Warchoł
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/761575-piekne-swiadectwo-wiary-pilkarza-psg-wideo
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.