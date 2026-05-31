Piękne świadectwo wiary piłkarza PSG. "Dziękuję dziś wieczorem mojemu Panu i Zbawicielowi"

Desire Doue / autor: PAP/EPA

Piłkarz Paris Saint-Germain Desire Doue po tym, jak jego zespół po raz drugi z rzędu triumfowali w Lidze Mistrzów, w rozmowie z dziennikarką podzielił się świadectwem swojej wiary. „Dziękuję dziś wieczorem mojemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi” - powiedział poruszony francuski piłkarz.

PSG obroniło tytuł

Piłkarze Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu triumfowali w Lidze Mistrzów. W sobotnim finale w Budapeszcie pokonali po rzutach karnych Arsenal Londyn 4-3. Po 90 i 120 minutach był remis 1:1.

To była moja modlitwa”

Gdy piłkarze PSG świętowali na murawie zwycięstwo, Desire Doue w rozmowie z dziennikarką podzielił się świadectwem swojej wiary.

Dziękuję, dziękuję. Jestem taki szczęśliwy. Dziękuję dziś wieczorem mojemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję, bo to była moja modlitwa, to była moja modlitwa o ponowne wygranie Ligi Mistrzów i zrobiliśmy to. Jestem taki szczęśliwy!

— powiedział Doue.

kk/Facebook/Marcin Warchoł

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

