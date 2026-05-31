Ukraińcy mobilizują się na mecz z Polską! Federacja zaapelowała do kibiców

Piłkarze reprezentacji Polski Robert Lewandowski (L) i Oskar Wójcik (C) podczas treningu kadry we Wrocławiu. / autor: PAP/Maciej Kulczyński
Piłkarska reprezentacja Polski zagra dzisiaj o godz. 17.30 we Wrocławiu z Ukrainą, co dla trenera Jana Urbana będzie pierwszym testem przed jesiennymi spotkaniami Ligi Narodów. Podobnie jak kolejna towarzyska potyczka - 3 czerwca z Nigerią w Warszawie. Przed towarzyskim spotkaniem apel do kibiców wystosowała Ukraińska Federacja Piłki Nożnej.

Sprawdzian przed Ligą Narodów

Biało-czerwoni, tak jak Ukraińcy i Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie, więc zaplanowane na przełomie maja i czerwca towarzyskie spotkania są dla nich jedynymi okazjami do sprawdzenia formy w tym okresie 2026 roku. I przy okazji trener Urban może przyjrzeć się kandydatom do gry w jesiennych meczach drugiej dywizji Ligi Narodów.

Nowymi twarzami w jego zespole są m.in. napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski. Pierwsze powołania otrzymali też obrońcy Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik. Po dłuższej przerwie wraca natomiast bramkarz saudyjskiego Neom SC Marcin Bułka, który praktycznie cały sezon stracił z powodu kontuzji.

Praca nad obroną

Dzień przed spotkaniem z Ukrainą Urban przyznał, że zgrupowanie i oba towarzyskie mecze chce wykorzystać na poprawę gry w obronie, gdzie widzi największe braki. Nawiązał przy tym do przegranego 2:3 marcowego finału barażowego ze Szwecją o awans na mundial.

Jeżeli traci się trzy gole, to trudno myśleć o korzystnym wyniku. Dlatego najwięcej mamy do poprawy w obronie. Nie możemy grać jak w meczu ze Szwecją

— przyznał.

Debiut Włocha

Na ławce trenerskiej reprezentacji Ukrainy zadebiutuje w niedzielę Włoch Andrea Maldera, dla którego to pierwsza samodzielna praca w karierze szkoleniowej. Wcześniej był asystentem w klubach, pracował też w sztabie ukraińskiej kadry.

Jestem podekscytowany i nie mogę się już doczekać. Zgrupowanie uważam za udane. Z różnych powodów nie mogliśmy skorzystać ze wszystkich zawodników i na pewno w przyszłości dojdzie do zmian w kadrze

— zapowiedział 55-letni Maldera.

Mecz we Wrocławiu będzie również okazją do uhonorowania zmarłego nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat Jacka Magiery, pracującego od lipca 2025 roku w sztabie reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera wielu drużyn ligowych, m.in. tutejszego Śląska.

Apel ukraińskiej federacji

Przed spotkaniem apel do ukraińskich kibiców wystosowała Ukraińska Federacja Piłki Nożnej.

Wspieraj swoją drużynę w najlepszym stylu. Przyjdź na mecz z Polską w żółtych barwach, by stać się częścią czegoś większego

— czytamy w oficjalnym apelu Ukraińskiej Federacji Piłki Nożnej.

kk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

