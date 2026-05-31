Były reprezentant Włoch do lat 20 Cristian Volpato w ostatniej chwili zdecydował się dołączyć do kadry Australii i weźmie udział w jej zgrupowaniu w Los Angeles poprzedzającym piłkarskie mistrzostwa świata.
Jak poinformowała australijska federacja, 22-letni ofensywny pomocnik, który posiada podwójne obywatelstwo, urodził się i wychował w Sydney, ale obecnie gra we włoskim Sassuolo.
Volpato odrzucił możliwość występu w australijskich barwach w mundialu 2022, także propozycja trenera Tony’ego Popovica z początku tego roku nie zyskała aprobaty piłkarza, który powiedział, że „poczeka na Włochy”. W marcu okazało się jednak, że Italii po raz trzeci z rzędu zabraknie w mundialu.
Pismo z deklaracją piłkarza
Teraz strona australijska przekazała, że otrzymała od niego pismo z odpowiednią deklaracją, stosowne zezwolenie od Włochów i złożyła już do FIFA dokumenty niezbędne do zmiany federacji.
Po uzyskaniu zgody Volpato będzie mógł oficjalnie reprezentować „Socceroos”
— poinformowano w oświadczeniu.
Trener Popovic ma ogłosić ostateczną, 26-osobową kadrę na turniej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, który odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.
Australia zagra w fazie grupowej z Turcją, Stanami Zjednoczonymi i Paragwajem.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/761493-wlosi-nie-jada-na-mundial-wiec-wybral-australie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.