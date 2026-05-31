Piłkarskie rozdwojenie jaźni. Włosi nie jadą na Mundial, więc wybrał... Australię

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Były reprezentant Włoch do lat 20 Cristian Volpato w ostatniej chwili zdecydował się dołączyć do kadry Australii i weźmie udział w jej zgrupowaniu w Los Angeles poprzedzającym piłkarskie mistrzostwa świata.

Jak poinformowała australijska federacja, 22-letni ofensywny pomocnik, który posiada podwójne obywatelstwo, urodził się i wychował w Sydney, ale obecnie gra we włoskim Sassuolo.

Volpato odrzucił możliwość występu w australijskich barwach w mundialu 2022, także propozycja trenera Tony’ego Popovica z początku tego roku nie zyskała aprobaty piłkarza, który powiedział, że „poczeka na Włochy”. W marcu okazało się jednak, że Italii po raz trzeci z rzędu zabraknie w mundialu.

Pismo z deklaracją piłkarza

Teraz strona australijska przekazała, że otrzymała od niego pismo z odpowiednią deklaracją, stosowne zezwolenie od Włochów i złożyła już do FIFA dokumenty niezbędne do zmiany federacji.

Po uzyskaniu zgody Volpato będzie mógł oficjalnie reprezentować „Socceroos”

— poinformowano w oświadczeniu.

Trener Popovic ma ogłosić ostateczną, 26-osobową kadrę na turniej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, który odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Australia zagra w fazie grupowej z Turcją, Stanami Zjednoczonymi i Paragwajem.

PAP/mly

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

