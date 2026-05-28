Pietuszewski podjął decyzję na temat swojej przyszłości!

Oskar Pietuszewski, który przebojem wdarł się do FC Porto, podpisał nowy kontrakt z portugalskim klubem.
Tydzień temu Oskar Pietuszewski skończył 18 lat. Dotychczas polskiego piłkarza z FC Porto łączyła umowa do 2029 roku z uwagi na ograniczenia związane z jego wiekiem.
Teraz po osiągnięciu pełnoletności mógł dopisać dłuższy kontrakt. Jego kontrakt ze „Smokami” został przedłużony do 2031 roku.
Nie uległ on większym zmianom. Zarobki polskiego zawodnika pozostały na dotychczasowym poziomie, a klauzula jego wykupu ma wynosić 60 milionów euro.
Kariera w FC Porto
Oskar Pietuszewski mimo młodego wieku robi furorę w FC Porto.
Zagrał już 18 meczów, w których strzelił 4 gole i zanotował 3 asysty. Wspólnie z klubem sięgnął już po mistrzostwo Portugalii. Piłkarz zdążył już także zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski.
