Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski przyznał przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, że na razie nie wie, kiedy zakończy karierę w kadrze narodowej. „Trudno mi teraz powiedzieć, nie ma konkretnej daty. Może za jakiś czas będę wiedział więcej” - dodał.
Biało-czerwoni rozpoczęli w czwartek zgrupowanie we Wrocławiu. Właśnie tutaj podejmą w niedzielę Ukrainę, a 3 czerwca zagrają z Nigerią w Warszawie. Żadna z tych drużyn narodowych nie awansowała na mundial w Ameryce Północnej.
Czytaj także
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/761362-lewandowski-zabral-glos-nt-zakonczenia-reprezentacyjnej-kariery
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.