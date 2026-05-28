Brazylia w rozpaczy! Fatalne wieści ws. Neymara przed mundialem

Neymar Jr. przybywa do ośrodka treningowego Granja Comar w Teresopolis w Brazylii / autor: PAP/EPA
Neymar został powołany przez selekcjonera reprezentacji Brazylii Carlo Ancelottiego na mistrzostwa świata, które rozpoczną się 11 czerwca w Ameryce Północnej. Obecność byłego gwiazdora „Blaugrany” na turnieju stanęła pod znakiem zapytania. Neymar doznał kontuzji, która wykluczy go z gry na kilka tygodni.

34-letni Neymar, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii z 79 golami (o dwa więcej niż Pele), nie grał w barwach narodowych od października 2023 roku, kiedy uległ kontuzji kolana. Później również zmagał się z problemami zdrowotnymi, co uniemożliwiało mu regularne występy, ale w kwietniu wrócił do gry w brazylijskim Santosie.

Fizycznie czuję się bardzo dobrze. Dałem z siebie wszystko i nie było łatwo. (…) Ciężko pracowałem, w milczeniu, cierpiąc z powodu tego, co ludzie o mnie mówili

— powiedział Neymar po ligowej porażce swojej drużyny z Kurytybą 0:3.

Wcześniej trener Ancelotti dawał do zrozumienia, że wybierze na mistrzostwa świata tylko zawodników w pełni sprawnych, którzy będą w stanie sprostać wysokim wymaganiom fizycznym.

U szczytu kariery Neymar był gwiazdą Barcelony. Z niej w 2017 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, co nadal pozostaje rekordową kwotą.

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku (11 czerwca - 19 lipca) będzie jego czwartym w karierze.

Neymar kontuzjowany

Sprawa Neymara bardzo się skomplikowała. Świat obiegła wieść, że gwiazdor odniósł kontuzję, która wyeliminuje go z gry na 2-3 tygodnie.

Ney opuści mecze towarzyskie przed Mistrzostwami Świata i może opuścić mecz otwarcia z Marokiem

— przekazał dziennikarz sportowy Fabrizio Romano na portalu X.

xyz/PAP/X

