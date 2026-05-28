Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrożony? Problemy finansowe węgierskiego oligarchy

autor: Fratria

Niewypłacalność Gyuli Balasyego, oligarchy powiązanego z byłym premierem Węgier Viktorem Orbanem, zagraża organizacji zaplanowanego na sobotę finału piłkarskiej Ligii Mistrzów w Budapeszcie - przekazał w środę portal tygodnika „HVG”.

Firma Balasyego nie jest w stanie dokonywać płatności z powodu zamrożonych kont bankowych. W związku z tym zwróciła się o wsparcie rządowe - przekazały węgierskie media.

Balasy nie może zapłacić kilku podwykonawcom zaangażowanym w organizację wydarzeń związanych z finałem Ligi Mistrzów. Zagrożony jest koncern brytyjskiego DJ’a Sigala, głównej gwiazdy sobotniego wieczoru. Firma nie jest m.in. w stanie opłacić sprzętu audiowizualnego niezbędnego do organizacji występu.

Rząd węgierski potwierdził, że trwają dyskusje na temat ewentualnego przejęcia przez państwo spółek Balasyego - podał węgierski portal Daily News Hungary.

Rachunki i aktywa przedsiębiorcy zostały zamrożone na początku maja w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia sprzeniewierzenia środków i prania pieniędzy. Balasy wcześniej zaoferował państwu bezpłatne przekazanie swoich spółek i części inwestycji.

Firmy Balasyego zaprojektowały antyukraińską kampanię wyborczą premiera Orbana, która przedstawiała kwietniową elekcję jako wybór między wojną a pokojem, a także jego wcześniejsze kampanie antyimigracyjne, zdobywając setki kontraktów od instytucji rządowych.

Według węgierskiego portalu 444.hu, Balasy zdobywał wszystkie państwowe kontrakty telekomunikacyjne od 2016 roku, zajmując się jednocześnie PR-em firm państwowych. Portal dodał, że w ciągu ostatniej dekady przez jego firmy (większość prac zlecono podwykonawcom) przepłynęło około 450 mld forintów (ponad 1,25 mld euro), co przyniosło mu zysk w wysokości 44-50 mld forintów. 444.hu zaznaczył, że Balasy prawdopodobnie organizował też każdą imprezę państwową.

kk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

