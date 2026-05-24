Sieć obiegło niesamowite nagranie! Cristiano Ronaldo po tym, jak zdobył tytuł mistrza Saudi Pro League z klubem Al Nassr, znalazł się w centrum świętowania.
Po wywalczeniu mistrzostwa Arabii Saudyjskiej Cristiano Ronaldo stanął w środku bramki otoczony przez kolegów z drużyny, ochronę i tłumy kibiców i zaczął grać na bębnie.
Zachowanie gwiazdora wywołało euforię kibiców, co jak widać na nagraniu mocno cieszyło portugalskiego piłkarza.
Mistrzostwo Al Nassr
Klub Cristiano Ronaldo Al Nassr Rijad zdobył mistrzostwo Arabii Saudyjskiej po zwycięstwie nad Damac Chamis Muszajt (4:1) w ostatniej kolejce ekstraklasy. Portugalski piłkarz strzelił dwa gole w tym spotkaniu.
Al Nassr przystępowało do meczu z Damac z przewagą dwóch punktów nad Al Hilal, z którym w poprzedniej kolejce zremisowało 1:1, co opóźniło świętowanie sukcesu przez drużynę, w której występuje Ronaldo.
Pierwsze bramki dla Al Nassr w starciu z Damac zdobyli Senegalczyk Sadio Mane i Francuz Kingsley Coman. W 58. minucie rzut karny dla gości wykorzystał Gwinejczyk Morlaye Sylla. Później dwa gole, w tym jednego z rzutu wolnego, strzelił Cristiano Ronaldo, który ma już na koncie 973 trafienia w karierze. Portugalczyk w 87. min został zmieniony i wzruszony opuścił boisko.
41-letni napastnik w tym sezonie z 28 golami był trzecim strzelcem ligi saudyjskiej. Skuteczniejsi byli Meksykanin Julian Quinones z Al Qadsiah (33) i Anglik Ivan Toney z Al-Ahli Dżudda (32).
Ronaldo przeszedł do Al Nassr w styczniu 2023 roku po mistrzostwach świata w Katarze. W 142 meczach dla saudyjskiego klubu zdobył123 bramki i zaliczył 24 asysty.
Al Nassr zdobyło 86 pkt, o dwa więcej od drugiego Al Hilal. Po raz dziesiąty zostało mistrzem Arabii Saudyjskiej. Na tytuł czekało od 2019 roku.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/761078-w-takiej-roli-ronaldo-jeszcze-nie-widziano
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.