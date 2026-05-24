Lechia Gdańsk z poważnymi zarzutami względem PZPN po spadku!

„Lechia Gdańsk – w wyniku sportowej rywalizacji – zakończyła sezon 2025/2026 na 12. miejscu. 16. pozycja jest efektem podjętej przez PZPN niezgodnej z prawem decyzji o odjęciu klubowi punktów, wobec której wyrażamy stanowczy sprzeciw” - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej Lechii Gdańsk.
Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz Bruk-Bet Termalica Nieciecza pożegnały się z grą w Ekstraklasie.
„Niezgodnej z prawem decyzji”
Lechia Gdańsk nie zgadza się z końcowym wynikiem tabeli i relegacją do niższej klasy rozgrywkowej, dlatego wystosowała specjalne oświadczenie.
Lechia Gdańsk – w wyniku sportowej rywalizacji – zakończyła sezon 2025/2026 na 12. miejscu. 16. pozycja jest efektem podjętej przez PZPN niezgodnej z prawem decyzji o odjęciu klubowi punktów, wobec której wyrażamy stanowczy sprzeciw. Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Zarówno kibice Biało-Zielonych, jak i cała opinia publiczna, będą regularnie informowani o dalszym przebiegu postępowania oraz o jego finalnym rozstrzygnięciu
— czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej Lechii Gdańsk.
Lech Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Na drugim miejscu podium znalazł się Górnik Zabrze. Trzecie miejsce zajęła Jagielonia Białystok.
