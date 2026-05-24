Ostatni mecz Lewandowskiego. Polak wśród elity "Blaugrany"

Robert Lewandowski w 193. i zarazem pożegnalnym występie w barwach Barcelony zdobył 120. gola w jej barwach (średnia 0,62 na mecz). Pewni już od dwóch tygodni mistrzostwa kraju piłkarze ze stolicy Katalonii przegrali na wyjeździe z Valencią 1:3 na zakończenie ligi hiszpańskiej. W bramce gości wystąpił Wojciech Szczęsny. Napastnik zdobył z „Blaugraną” 7 trofeów. W klasyfikacji strzelców FC Barcelony znalazł się na 14. miejscu.
Podobnie jak przed tygodniem, kiedy kapitan reprezentacji Polski żegnał się z Camp Nou i fanami „Dumy Katalonii”, został desygnowany przez trenera Hansiego Flicka do podstawowej jedenastki.
Mistrzowie Hiszpanii od początku nie forsowali tempa i walcząca o udział w europejskich pucharach drużyna z Walencji była równorzędnym rywalem. W pierwszej połowie po jednej z akcji „Lewy” trafił w słupek. W 61. minucie był już bardziej precyzyjny - po strzale Ferrana Torresa znalazł się w odpowiednim miejscu, dostawił nogę i zmieniając kierunek lotu piłki umieścił ją w siatce.
Polakowi gol wyraźnie sprawił radość, ale z prowadzenia goście nie cieszyli się długo - w 66. minucie wyrównał Javi Guerra, a pięć minut później Luis Rioja ponownie nie dał szans Szczęsnemu. Tuż przed końcowym gwizdkiem rezultat ustalił Argentyńczyk Guido Rodriguez.
Ostatecznie ambitna postawa gospodarzy nie przyniosła happy endu i zajęli oni dziewiątą lokatę, pierwszą, jaka nie premiowała udziałem w Lidze Konferencji.
Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Był pierwszym piłkarzem, który 22 listopada 2025 roku strzelił gola na zmodernizowanym Camp Nou.
Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek (średnia 0,62 na mecz), co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów. Dwóch trafień zabrakło mu do wyprzedzającego go bezpośrednio Holendra Patricka Kluiverta. W sumie przełożyło się to na 14 164 minuty na boisku.
W tym sezonie piłkarz, który w sierpniu skończy 38 lat, strzelił w Primera Division 14 goli. To jego najmniejszy dorobek ligowy od 15 lat, kiedy w pierwszym sezonie (2010/11) w Borussii Dortmund odnotował w Bundeslidze osiem trafień. W cyklu 2025/26 cztery dodał w Lidze Mistrzów i jeden w finale rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii.
Co dalej z Lewandowskim?
W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole. Rozegrał dotychczas 31 meczów, ale aż w 14 wchodził z ławki rezerwowych. Nie pomagały mu też na pewno kłopoty zdrowotne.
Trener Flick przyznał tydzień temu, że odejście Lewandowskiego po tym sezonie jest „dobre” dla zawodnika, który spełni swoje pragnienie rozpoczęcia nowego rozdziału w karierze, a także dla klubu, ponieważ będzie mógł „zrestrukturyzować drużynę”.
Nie wiadomo jeszcze, gdzie kapitan reprezentacji Polski zagra w przyszłym sezonie. Bardzo możliwe, że opuści Europę i wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub za oceanem w amerykańsko-kanadyjskiej MLS.
Szczęsny, który prawdopodobnie w roli rezerwowego pozostanie w Barcelonie na kolejny sezon, po raz ósmy zagrał w lidze w tym sezonie.
Barcelona z 94 punktami pewnie zajęła pierwszą pozycję w tabeli. O osiem wyprzedziła Real Madryt, który w sobotę wygrał z Athletikiem Bilbao 4:2. Francuz Kylian Mbappe 25. golem przypieczętował tytuł króla strzelców, po który w sezonie 2022/23 sięgnął Lewandowski.
Szeregi ekstraklasy opuściły zespoły Oviedo, Girony i Mallorki.
Klasyfikacja strzelców FC Barcelony
Niekwestionowanym liderem klasyfikacji strzelców wszechczasów „Blaugrany” jest Lionel Messi. Argentyńczyk w koszulce „Blaugrany” strzelił 672 gole. Drugie miejsce zajmuje Cesar Rodriguez - 232, a trzeci jest Urugwajczyk Luis Suarez - 198.
37-letni polski napastnik przed tygodniem ogłosił, że po zakończeniu sezonu po czterech latach opuści klub ze stolicy Katalonii. W sobotę rozegrał w nim ostatni mecz - strzelił gola, ale pewna tytułu mistrzowskiego Barcelona uległa Valencii 1:3.
Najlepsi strzelcy w historii FC Barcelona:
Lionel Messi 672 gole
Cesar Rodriguez 232
Luis Suarez 198
Laszlo Kubala 194
Josep Samitier 184
Josep Escola 165
Paulino Alcantara 143
Rivaldo 130
Samuel Eto’o 130
Mariano Martin 129
Angel Arocha 128
Carles Rexach 123
Patrick Kluivert 122
Robert Lewandowski 120
Christo Stoiczkow 117
xyz/PAP
