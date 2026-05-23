Lechia Gdańsk - klub, któremu kibicują zarówno prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, jak i również m.in. były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz - spadła z Ekstraklasy. W ostatniej kolejce klub z Gdańska uległ Termalice Bruk-Bet Nieciecza 3:2. W pewnym momencie wydawało się, że Lechia Gdańsk jednak nie spadnie z Ekstraklasy. Pod koniec sezonu sytuacja jednak zaczęła się komplikować i drużyna prowadzona przez Johna Carvera przegrała 5 ostatnich meczy z rzędu! W tym ten ostatni, rozegrany z pewną już spadnę z ligi Termaliką Bruk-Bet Nieciecza. Okazuje się jednak, że ta sytuacja zupełnie nie jest zaskoczeniem dla… Donalda Tuska. Prof. Sławomir Cenckiewicz ujawnił na platformie X, co obecny premier powiedział mu w ubiegłym roku na Westerplatte podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
„Przez cały sezon nie wierzyłem w te słowa”
Smutek! 1 września 2025 r. o godz. 4.35 premier Donald Tusk powiedział mi podczas pogawędki m.in. o Lechii, tuż przed uroczystością na Westerplatte: „spadniemy”
— napisał na platformie X prof. Sławomir Cenckiewicz.
Przez cały sezon nie wierzyłem w te słowa. Premier Tusk pierwszy raz prawdę powiedział i ja jestem tego świadkiem!
— dodał historyk.
