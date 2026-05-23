Już wszystko jasne! Wiemy, kto spadł z Ekstraklasy

Górnik Zabrze wicemistrzem Polski, Lechia Gdańsk ostatnim spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy, GKS Katowice zagra w europejskich pucharach - to najważniejsze rozstrzygnięcie, jakie zapadły w ostatniej kolejce sezonu 2025/16.
Od tygodnia pewny mistrzostwa Polski, 10. w historii klubu, był Lech Poznań, a wiadomo było także, że z krajową elitą pożegnają się Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz Arka Gdynia.
W sobotę okazało się, że Górnik - dzięki wygranej z Radomiakiem Radom 6:2 - zajmie drugie miejsce w ligowej tabeli i - choć wcześniej zdobył Puchar Polski - wystąpi jako druga polska drużyna w eliminacjach Ligi Mistrzów.
Innym ważnym wydarzeniem spotkania w Zabrzu było pożegnanie z boiskiem Lukasa Podolskiego. Urodzony w Gliwicach mistrz świata z 2014 roku w barwach Niemiec kończy karierę i skupi się na zarządzaniu Górnikiem, którego w tym tygodniu już oficjalnie został większościowym właścicielem.
Jagiellonia trzecia
Trzecie miejsce w zakończonym w sobotę sezonie zajęła Jagiellonia Białystok, która wystąpi w eliminacjach Ligi Europy, a o Ligę Konferencji powalczą czwarty Raków Częstochowa i piąty GKS Katowice, który w ostatniej chwili uratował remis w Szczecinie w meczu z Pogonią (1:1) i wróci do europejskich pucharów po 23 latach.
Trzecim spadkowiczem została Lechia, która była w najgorszej sytuacji przed ostatnią kolejką. Przede wszystkim musiała wygrać w Niecieczy, ale doznała porażki 2:3. Na osłodę pozostał Gdańszczanom tytuł króla strzelców dla Tomasa Bobcka. Słowak w sobotę uzyskał 19. i 20. bramkę w rozgrywkach (mógł mieć 21, ale zmarnował rzut karny) i wyprzedził Karola Czubaka z Motoru Lublin - 18.
Wiadomo już, że do ekstraklasy wracają Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, a trzecią drużyną, która awansuje z 1. ligi, wyłonią dwustopniowe baraże.
tkwl/PAP
