Sensacyjne doniesienia! FC Barcelona zainteresowana polskim piłkarzem

  • Sport
  • opublikowano:
FC Barcelona zainteresowana Kiwiorem / autor: Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
FC Barcelona zainteresowana Kiwiorem / autor: Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Po odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony liczba Polaków w tym klubie wcale nie musi ulec zmniejszeniu. Influencer Matteo Moretto poinformował na antenie Radia Marca, że „Duma Katalonii” ma być zainteresowana sprowadzeniem Jakuba Kiwiora z FC Porto.

Obecnie w FC Barcelonie wciąż występuje jeden Polak - Wojciech Szczęsny. Niewykluczone jednak, że po tym, jak klub opuścił kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, liczba Polaków w stolicy Katalonii utrzyma się na poziomie dwóch.

Kiwior na celowniku

Matteo Moretto przekazał, że FC Barcelona w tym sezonie wielokrotnie wysyłała skautów na mecze FC Porto, aby obserwować Jakuba Kiwiora.

Nie powiem jednak, że są prowadzone negocjacje albo że dzieje się coś konkretnego. To po prostu profil, któremu Barcelona w ostatnich miesiącach przyglądała się z większą uwagą

— wskazał.

Wiem, że Barcelonie podoba się jego profil, jednak myślę, że na rozmowy o konkretnych, definitywnych nazwiskach trzeba jeszcze poczekać, bo w tym momencie Barça chce przede wszystkim skupić się na wzmocnieniu ataku

— dodał.

Czytaj także

as/FCBarca.com/Radio Marca

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych