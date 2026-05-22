Po odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony liczba Polaków w tym klubie wcale nie musi ulec zmniejszeniu. Influencer Matteo Moretto poinformował na antenie Radia Marca, że „Duma Katalonii” ma być zainteresowana sprowadzeniem Jakuba Kiwiora z FC Porto.
Obecnie w FC Barcelonie wciąż występuje jeden Polak - Wojciech Szczęsny. Niewykluczone jednak, że po tym, jak klub opuścił kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, liczba Polaków w stolicy Katalonii utrzyma się na poziomie dwóch.
Kiwior na celowniku
Matteo Moretto przekazał, że FC Barcelona w tym sezonie wielokrotnie wysyłała skautów na mecze FC Porto, aby obserwować Jakuba Kiwiora.
Nie powiem jednak, że są prowadzone negocjacje albo że dzieje się coś konkretnego. To po prostu profil, któremu Barcelona w ostatnich miesiącach przyglądała się z większą uwagą
— wskazał.
Wiem, że Barcelonie podoba się jego profil, jednak myślę, że na rozmowy o konkretnych, definitywnych nazwiskach trzeba jeszcze poczekać, bo w tym momencie Barça chce przede wszystkim skupić się na wzmocnieniu ataku
— dodał.
as/FCBarca.com/Radio Marca
