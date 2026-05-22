Cristiano Ronaldo cały we łzach! Jego klub czekał na to lata

Klub Cristiano Ronaldo Al Nassr Rijad zdobył mistrzostwo Arabii Saudyjskiej po zwycięstwie nad Damac Chamis Muszajt (4:1) w ostatniej kolejce ekstraklasy. Portugalski piłkarz strzelił dwa gole w tym spotkaniu.
Al Nassr przystępowało do meczu z Damac z przewagą dwóch punktów nad Al Hilal, z którym w poprzedniej kolejce zremisowało 1:1, co opóźniło świętowanie sukcesu przez drużynę, w której występuje Ronaldo.
Pierwsze bramki dla Al Nassr w starciu z Damac zdobyli Senegalczyk Sadio Mane i Francuz Kingsley Coman. W 58. minucie rzut karny dla gości wykorzystał Gwinejczyk Morlaye Sylla.
Później dwa gole, w tym jednego z rzutu wolnego, strzelił Cristiano Ronaldo, który ma już na koncie 973 trafienia w karierze. Portugalczyk w 87. min został zmieniony i wzruszony opuścił boisko.
41-letni napastnik w tym sezonie z 28 golami był trzecim strzelcem ligi saudyjskiej. Skuteczniejsi byli Meksykanin Julian Quinones z Al Qadsiah (33) i Anglik Ivan Toney z Al-Ahli Dżudda (32).
Ronaldo przeszedł do Al Nassr w styczniu 2023 roku po mistrzostwach świata w Katarze. W 142 meczach dla saudyjskiego klubu zdobył 123 bramki i zaliczył 24 asysty.
Al Nassr zdobyło 86 pkt, o dwa więcej od drugiego Al Hilal. Po raz dziesiąty zostało mistrzem Arabii Saudyjskiej. Na tytuł czekało od 2019 roku.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/760840-cristiano-ronaldo-caly-we-lzach-jego-klub-czekal-na-to-lata
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.