WIDEO

Pożegnanie "Lewego". Co działo się na stadionie, gdy opuścili go kibice? Wspólne śpiewy i poruszające zdjęcie

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Robert Lewandowski / autor: PAP/EPA
Robert Lewandowski / autor: PAP/EPA

Robert Lewandowski nie mógł pożegnać się z Camp Nou. Po zakończeniu swojego pożegnalnego meczu w barwach FC Barcelony na Camp Nou, kapitan reprezentacji Polski długo pozostał na murawie, najpierw śpiewając wspólnie z liderem zespołu Zakopower, a później w ciszy ostatni raz siedział na murawie stadionu.

Opaska kapitana, owacja kibiców, w tym licznych rodaków, a wreszcie łzy w oczach przy zejściu z boiska w wygranym meczu z Betisem Sewilla 3:1 - tak wyglądało pożegnanie ze stadionem Camp Nou Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz w sobotę ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę.

Po końcowym gwizdku Polak ponownie pojawił się na murawie Camp Nou. Najpierw część kolegów z drużyny zaczęła go podrzucać, a po chwili obok niego pojawili się najbliżsi - żona Anna i obie córki. Laporta wręczył mu pamiątkową statuetkę z klubowym herbem.

Boso”

Na meczu pojawił się lider zespołu Zakopower Sebastian Karpiel-Bułecka i jego żona Paulina Krupińska, dziennikarka TVN-u. Prywatnie od lat przyjaźnią się oni z Robertem i Anną Lewandowskimi.

Do sieci trafiło niezwykłe nagranie na którym widać, jak już po zakończeniu meczu muzyk śpiewa tuż obok Roberta Lewandowskiego swój największy hit „Boso”.

Kapitan reprezentacji Polski postanowił dosłownie przyjąć tekst piosenki i jeszcze na murawie zdjął swoje obuwie.

Wzruszające zdjęcie

Lewandowski jeszcze długo po zakończeniu meczu nie opuszczał murawy Camp Nou, co widać na zdjęciu udostępnionym przez ESPN FC

Czytaj także

Adrian Siwek/PAP/X/Facebook

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych