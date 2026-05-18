Wzruszające pożegnanie. Hiszpańskie media rozpisują się o odejściu "Lewego"

Robert Lewandowski / autor: PAP/EPA
Zastąpienie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nie będzie łatwe – komentują hiszpańskie media. W niedzielę publiczność na Spotify Camp Nou nieustannie skandowała nazwisko zawodnika, który ogłosił odejście z klubu po czterech sezonach.

Lewandowski otrzymał legendarne pożegnanie. Kibice docenili bramki i profesjonalizm Polaka

— napisał dziennik sportowy „As”.

Lewandowski pozostawił po sobie piłkarski i osobisty ślad w Barcelonie, o czym świadczyły liczne wyrazy wdzięczności, jakie otrzymał w niedzielę od kibiców

— dodała „Marca”.

Choć w meczu przeciwko Betisowi Sewilla, wygranym przez Barcelonę 3:1, „Lewy” nie strzelił gola, to i tak wszedł do panteonu klubu ze stolicy Katalonii.

W swoim ostatnim występie na Camp Nou Lewandowski założył opaskę kapitana drużyny. Polski napastnik był aktywny przez całe spotkanie, szukał gry i bramki, chcąc w jak najlepszy sposób pożegnać się z legendarnym stadionem. Dziennik „Sport” przyznał mu „szóstkę” w 10-stopniowej skali ocen.

Polak opuścił wzruszony boisko w 85. minucie, otrzymując owacje od kibiców. Chwilę wcześniej mógł zdobyć swoją 120. bramkę dla „Barcy”, ale spudłował.

Jeszcze po zejściu napastnika publiczność kilkukrotnie skandowała „Lewandowski”, a zawodnik dziękował kibicom z ławki rezerwowych. Piłkarza oklaskiwały gwiazdy Barcelony, m.in. Lamine Yamal czy Ferran Torres, którzy nie zagrali przeciwko Betisowi.

Zastąpienie Lewandowskiego nie będzie łatwe. Nie tylko ze względu na jego 119 bramek, ale także na wszystko, co reprezentował, zarówno na boisku, jak i poza nim

— skomentował kataloński dziennik „Sport”.

Według gazety odejście napastnika „otwiera drogę do rewolucji taktycznej” w klubie, jednak wiele zależy od znalezienia zawodnika, który „będzie w stanie zbliżyć się do poziomu” Polaka.

Barcelonie, która na kilka kolejek przed końcem zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, pozostał jeszcze jeden ligowy mecz. W sobotę 23 maja drużyna Hansiego Flicka zagra na Mestalla przeciwko Valencii.

kk/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

