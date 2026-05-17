Koniec spekulacji. Xabi Alonso trenerem angielskiego giganta!

Xabi Alonso na ławce trenerskiej / autor: PAP/EPA
W tej drużynie jest ogromny potencjał, a poprowadzenie go będzie dla mnie wielkim zaszczytem. Teraz skupiamy się na ciężkiej pracy, budowaniu odpowiedniej kultury i zdobywaniu trofeów” - przekazał Xabi Alonso w oświadczeniu, po tym jak Chelsea ogłosiła, że Hiszpan zostanie od przyszłego roku trenerem pierwszego zespołu „The Blues”.

Dziś klub Premier League poinformował, że Alonso podpisał czteroletni kontrakt, który obowiązuje od 1 lipca.

Chelsea jest jednym z największych klubów piłkarskich na świecie i jestem niezmiernie dumny, że mogę zostać menedżerem tego wspaniałego zespołu. Z moich rozmów z grupą właścicieli i kierownictwem sportowym jasno wynika, że podzielamy te same ambicje. Chcemy zbudować drużynę zdolną do regularnej rywalizacji na najwyższym poziomie i walki o trofea

— przekazał Alonso w oświadczeniu.

Piłkarz Alonso

Alonso osiągnął wiele sukcesów jako piłkarz. Defensywny pomocnik grał w Relu Sociedad San Sebastian, Liverpoolu, Realu Madryt i Bayernie Monachium. Oprócz zdobycia wielu krajowych trofeów, dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów (2005, 2014).

Był ważnym zawodnikiem reprezentacji Hiszpanii, która w 2008 i 2012 roku wygrała mistrzostwa Europy, a w 2010 roku mistrzostwa świata w RPA. Przez trzy sezony grał w Bayernie razem z Robertem Lewandowskim. Zakończył karierę w 2017 roku.

Kariera trenerska Alonso

Alonso w latach 2022-25 prowadził Bayer Leverkusen, z którym po 12 latach zdetronizował Bayern w Bundeslidze. Hiszpan był uważany za jednego z najbardziej obiecujących europejskich trenerów. Prezes Florentino Perez przekonał go do przejścia do Realu Madryt, gdzie grał w latach 2009-14.

W Madrycie wiele oczekiwano po Alonso. Miał to być długofalowy projekt. Real pod jego wodzą rozegrał 34 oficjalne mecze. W tym czasie zanotował 24 zwycięstwa, cztery remisy i sześć porażek. Niespodziewanie rozwiązano kontrakt z Alonso w styczniu, po porażce z Barceloną (2:3) w finale Superpucharu Hiszpanii. To nadszarpnęło jego silną reputację zbudowaną w Bayerze.

Z Baskiem solidaryzowało się wielu byłych piłkarzy Realu, w tym polski bramkarz Jerzy Dudek, który uważał, że Alonso został potraktowany niesprawiedliwie. Jego następcą został Alvaro Arbeloa. Wyniki drużyny nie uległy poprawie, wręcz pogorszyły się, a Real w tym sezonie nie zdobędzie żadnego trofeum.

Obecnie tymczasowym trenerem Chelsea jest Calum McFarlane. Jego poprzednikiem był Liam Rosenior, którego zwolniono 22 kwietnia. Natomiast w styczniu zakończono współpracę z Enzo Marescą, który prowadził klub z zachodniego Londynu od lipca 2024 roku.

„The Blues” wczoraj przegrali z Manchesterem City 0:1 w finale Pucharu Anglii. W Premier League zajmują dziewiąte miejsce po serii siedmiu ligowych meczów bez zwycięstwa i w przyszłym sezonie prawdopodobnie nie wystąpią w europejskich pucharach.

Chelsea to sześciokrotny mistrz Anglii, ośmiokrotny zdobywca Puchar Anglii i dwukrotny triumfator Ligi Mistrzów (2012, 2021). W tym sezonie „The Blues” grali poniżej oczekiwań, ale będą chcieli wrócić na szczyt pod wodzą Alonso.

xyz/PAP/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

