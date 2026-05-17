Robert Lewandowski odchodzi z końcem tego sezonu z FC Barcelony. Dziś po raz ostatni zagra w barwach „Dumy Katalonii” w starciu z Betisem Sewilla. Wiemy, jak Polaka zamierza uhonorować klub.
W czasie spotkania na trybunach będzie obecna rodzina Roberta Lewandowskiego. W Barcelonie jest już jego mama, Iwona, spotkanie na żywo oglądać będą też przyjaciele i najbliżsi współpracownicy polskiego piłkarza.
Niespodzianki szykuje także sam klub. Jak ustalił portal Sport.pl, już po meczu ma być zorganizowana specjalna uroczystość na murawie, poświęcona polskiemu zawodnikowi - będą podziękowania, a być może także przemówienia oraz szpaler całej drużyny, przez który przejdzie polski snajper.
Co jednak oczywiste, najbardziej istotne jest to, jak Polaka pożegnają sami kibice zgromadzeni na trybunach.
W obecnym sezonie strzelił w Primera Division 13 goli, odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole. Rozegrał dotychczas 29 meczów, ale aż w 14 wchodził z ławki rezerwowych. Zdarzały się spotkania, które w całości oglądał z boku. Nie pomagały mu na pewno kłopoty zdrowotne.
Flick w superlatywach o Polaku
Trener Flick uważa, że odejście Lewandowskiego po tym sezonie jest „dobre” dla zawodnika, który spełni swoje pragnienie rozpoczęcia nowego rozdziału w karierze, a także dla klubu, ponieważ będzie mógł „zrestrukturyzować drużynę”.
Pracowałem z Robertem przez cztery lata (dwa wcześniej w Bayernie - PAP) i zdobyłem z nim wszystkie możliwe trofea. To był dla mnie zaszczyt. Jest profesjonalistą, który daje z siebie wszystko każdego dnia, przekraczając własne granice, aby być na najwyższym poziomie. Stanowi idealny wzór do naśladowania dla młodych zawodników. Jeśli chce zmiany, to dobrze dla niego, a być może również dla klubu, ponieważ będziemy mogli zrestrukturyzować drużynę
— stwierdził trener.
Tym razem Lewandowski może liczyć na dłuższy występ. Flick stwierdził, że polski piłkarz „zasługuje na to, aby wszyscy kibice mogli go pożegnać”.
Barcelona zgromadziła 91 punktów i aż o jedenaście wyprzedza Real Madryt. Niedzielne spotkanie z Betisem rozpocznie się o 21.15, a w ostatniej kolejce - w następny weekend - mistrz zagra na wyjeździe z Valencią.
Sukcesy Lewandowskiego w Barcelonie
Lewandowski bronił barw „Dumy Katalonii”, której piłkarzem jest również bramkarz Wojciech Szczęsny, od lipca 2022 roku. W ciągu czterech sezonów zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar (Króla) Hiszpanii (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii.
Był pierwszym piłkarzem, który strzelił gola na zmodernizowanym Camp Nou - 22 listopada 2025 roku.
tkwl/PAP/sport.pl
