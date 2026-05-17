Robert Lewandowski, który po sezonie odejdzie z Barcelony, w niedzielny wieczór po raz ostatni wystąpi w jej barwach na Camp Nou. Pewna już obrony tytułu drużyna podejmie w przedostatniej kolejce Betis Sewilla. - Zasługuje na to, aby wszyscy fani mogli go pożegnać - powiedział trener Hansi Flick.
„Czas na zmiany”
Doświadczony napastnik, który w sierpniu skończy 38 lat, ogłosił swoje plany w sobotę.
Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Trzy tytuły mistrzowskie w cztery sezony. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi
— napisał Polak na Instagramie.
W obecnym sezonie strzelił w Primera Division 13 goli, odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole. Rozegrał dotychczas 29 meczów, ale aż w 14 wchodził z ławki rezerwowych. Zdarzały się spotkania, które w całości oglądał z boku. Nie pomagały mu na pewno kłopoty zdrowotne.
Czytaj także
„To był dla mnie zaszczyt”
Trener Flick uważa, że odejście Lewandowskiego po tym sezonie jest „dobre” dla zawodnika, który spełni swoje pragnienie rozpoczęcia nowego rozdziału w karierze, a także dla klubu, ponieważ będzie mógł „zrestrukturyzować drużynę”.
Pracowałem z Robertem przez cztery lata (dwa wcześniej w Bayernie - PAP) i zdobyłem z nim wszystkie możliwe trofea. To był dla mnie zaszczyt. Jest profesjonalistą, który daje z siebie wszystko każdego dnia, przekraczając własne granice, aby być na najwyższym poziomie. Stanowi idealny wzór do naśladowania dla młodych zawodników. Jeśli chce zmiany, to dobrze dla niego, a być może również dla klubu, ponieważ będziemy mogli zrestrukturyzować drużynę
— stwierdził trener.
Tym razem Lewandowski może liczyć na dłuższy występ. Flick stwierdził, że polski piłkarz „zasługuje na to, aby wszyscy kibice mogli go pożegnać”.
Zapytany o następcę Polaka, trener Barcelony odpowiedział, że klub „rozgląda się za zawodnikiem” i wciąż ma czas na znalezienie solidnego napastnika, choć przyznał, że „nie będzie łatwo znaleźć kogoś jego kalibru, kto może zagwarantować 20 lub 30 bramek w każdym sezonie”.
Podziękowania prezesa
Dziękuję za wszystko - zwrócił się do Roberta Lewandowskiego w pożegnalnym wpisie z kolei prezes Barcelony Joan Laporta. Polski piłkarz w sobotę ogłosił, że po czterech latach po sezonie opuści klub ze stolicy Katalonii.
Wyrażam wdzięczność Robertowi Lewandowskiemu, człowiekowi, który poza talentem sportowym, pozostawia niezatarty ślad w historii FC Barcelona i całego kraju
— napisał po katalońsku w internecie Laporta, który w 2022 roku był orędownikiem sprowadzenia Lewandowskiego z Bayernu Monachium, a w tym roku wygrał po raz kolejny wybory i będzie nadal kierował klubem.
Przypomniał, że Polak przybył do klubu w trudnym momencie, a transfer był możliwy „dzięki jego wytrwałości w dążeniu, aby zagrać dla Barcelony”.
Jego kariera i prestiż zadecydowały o zwiększeniu wiarygodności i pewności siebie drużyny, która wygrała trzy z ostatnich czterech sezonów, głównie dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i bramkom Roberta
— podkreślił.
Barca i Katalonia są i zawsze będą Waszym domem! Dziękuję za wszystko i do zobaczenia wkrótce!
— podsumował Laporta.
Obrona tytułu
Barcelona zgromadziła 91 punktów i aż o jedenaście wyprzedza Real Madryt. Niedzielne spotkanie z Betisem rozpocznie się o 21.15, a w ostatniej kolejce - w następny weekend - mistrz zagra na wyjeździe z Valencią.
Lewandowski bronił barw „Dumy Katalonii”, której piłkarzem jest również bramkarz Wojciech Szczęsny, od lipca 2022 roku. W ciągu czterech sezonów zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar (Króla) Hiszpanii (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii.
Był pierwszym piłkarzem, który strzelił gola na zmodernizowanym Camp Nou - 22 listopada 2025 roku.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/760474-wielkie-pozegnanie-lewandowskiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.