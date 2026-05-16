Lewandowski żegna się z Barceloną. Ile osiągnął z drużyną w ciągu 4 lat? Statystyki są obłędne! "Przybył jako gwiazda. Odchodzi jako legenda"

Robert Lewandowski świętuje tytuł mistrza Hiszpanii podczas parady drużyny ulicami miasta / autor: PAP/EPA

Robert Lewandowski poinformował, że z końcem obecnego sezonu odchodzi z FC Barcelony. W takcie czterech lat gry dla „Blaugrany” napastnik strzelił 119 bramek w 191 oficjalnych spotkaniach. Średnia Polaka na mecz wynosi 0,62 zdobytej bramki.

Lewandowski był piłkarzem „Dumy Katalonii” od początku sezonu 2022/23. Przechodził do niej z Bayernu Monachium, wciąż u szczytu formy, jako m.in. ośmiokrotny mistrz Niemiec. Niedługo przed zmianą barw po raz piąty z rzędu, a siódmy ogólnie został królem strzelców niemieckiej ekstraklasy i po raz drugi triumfował w plebiscycie FIFA The Best na najlepszego piłkarza roku na świecie. Miał wówczas 33 lata.

Pierwsze miesiące w nowym zespole nie wskazywały na jakikolwiek spadek formy. Lewandowski zdobył w ekstraklasie 23 bramki, był pod tym najlepszy w całej lidze i przyczynił się do wywalczenia przez klub mistrzostwa Hiszpanii.

Choć w pierwszym El Clasico (nie licząc towarzyskiego, przed sezonem), czyli meczu z Realem Madryt, w październiku 2022 roku, miał tylko asystę i musiał pogodzić się z porażką 1:3, już dwa miesiące później w Rijadzie zdobył jedną z bramek i pomógł Barcelonie pokonać odwiecznego rywala w finale Superpucharu Hiszpanii 3:1. Było to pierwsze trofeum Polaka w nowych barwach.

Statystyki Lewandowskiego w FC Barcelonie

Łącznie zdobył ich siedem: trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary i jeden Puchar Króla.

Ostatnie miesiące w wykonaniu Polaka nie były już tak udane. W tym sezonie w ekstraklasie od pierwszej minuty zagrał tylko 15 razy, do tego 14-krotnie wchodził z ławki. W tych 29 występach zdobył 13 bramek.

Według danych serwisu Transfermarkt, w barwach Barcelony rozegrał 191 oficjalnych spotkań: 132 w hiszpańskiej ekstraklasie, 38 w Lidze Mistrzów, 12 w Pucharze Hiszpanii, siedem w Superpucharze Hiszpanii i dwa w Lidze Europy. Zdobył łącznie 119 bramek, co daje średnią 0,62 na mecz.

Przybył jako gwiazda. Odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramką, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach. Culer na zawsze

— napisano na koncie Barcelony na platformie X.

xyz/PAP

