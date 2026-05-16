Hiszpańskie media donoszą, że Portugalczyk Jose Mourinho „na 99,9 procent” zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt. Z kolei portugalskie media twierdzą, że „The Special One” postanowił nie przedłużać kontraktu z Benficą Lizbona. Do sprawy odniósł się również najsłynniejszy dziennikarz piłkarski na świecie - Fabrizio Romano.
Mourinho na 99,9 procent będzie następnym trenerem Realu Madryt
— napisała „Marca”.
Na wczorajszej konferencji prasowej sam szkoleniowiec zapewnił, że nikt z Realu się z nim w tej sprawie nie kontaktował. Dodał, że trzy dni temu została mu przedstawiona oferta przedłużenia kontraktu z Benficą, obowiązującego do czerwca 2027 roku.
Przekazano ją mojemu agentowi, ja sam nie chciałem jej widzieć, analizować
— dodał.
Portugalska „A Bola” doniosła jednak, że decyzja - odmowna - została już podjęta.
„Niektórzy ludzie mnie nienawidzą”
Portugalski szkoleniowiec prowadził już „Królewskich” w latach 2010-2013. Wywalczył z nimi mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii, ale odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Sezon 2012/13, ostatni w tej roli, nazwał „najgorszym w karierze”.
Niektóre kluby mnie kochają (…). W Hiszpanii jest inaczej, niektórzy ludzie mnie nienawidzą, nawet wielu z was w tej sali
— zwrócił się do dziennikarzy na konferencji prasowej po odpadnięciu w półfinale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund.
Do sprawy odniósł się również najlepiej poinformowany dziennikarz piłkarski na świeci. Fabrizio Romano poinformował na portalu X, że Mourinho jest „niezwykle podekscytowany tym drugim rozdziałem w historii Realu Madryt”.
Sylwetka Jose Mourinho
Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii. Największe sukcesy osiągał z Chelsea Londyn, gdzie pracował dwukrotnie, a także z Interem Mediolan i FC Porto. Dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów, ale może też pochwalić się wyjątkowym „europejskim hat-trickiem”, bo ma też w dorobku zwycięstwa w Lidze Europy z Manchesterem United oraz Lidze Konferencji z AS Roma.
Ówczesny i obecny prezes Realu Florentino Perez już ponad dekadę temu mówił o Portugalczyku, że jest najlepszym trenerem piłkarskim na świecie. Według mediów, to on jest najbardziej zainteresowany ponownym sprowadzeniem Mourinho do klubu, jednak nie jest pewne, że sam Perez pozostanie na stanowisku.
Po fatalnym sezonie, drugim z rzędu bez żadnego trofeum, i z napiętą sytuacją w piłkarskiej szatni Real oficjalnie ogłosił w czwartek wybory na prezesa. Coraz częściej pojawiają się głosy kwestionujące przywództwo Pereza.
Kandydatury można zgłaszać do 23 maja, a data i miejsce głosowania wśród około 100 tys. „socios”, czyli zrzeszonych członków klubu, zostaną podane, jeśli ogłoszona zostanie więcej niż jedna kandydatura.
Obecnie trenerem Realu jest Alvaro Arbeloa, który zmienił zwolnionego w styczniu Xabiego Alonso.
xyz/PAP
