FC Barcelona nie dała szans pozostającemu w rozsypce Realowi Madryt, zapewniając sobie mistrzostwo Hiszpanii w bezpośrednim starciu z odwiecznym rywalem. Dzień później odbyła się mistrzowska feta, w czasie której Robert Lewandowski przywołał wspomnienia o swojej studniówce. Tym samym piłkarz odsłonił kulisy swojego życia i „wywołał lawinę” komentarzy do tego stopnia, że w sieci pojawiły się nagrania z tamtego wyjątkowego dnia!
11 maja Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, pokonała u siebie Real Madryt 2:0 i zapewniła sobie 29. w historii tytuł mistrza Hiszpanii. Bramki zdobyli w pierwszej połowie Marcus Rashford i Ferran Torres.
Podczas mistrzowskiej fety w Barcelonie Robert Lewandowski w rozmowie z Wojciechem Szczęsnym wyznał, że tańczył na studniówce z córką piłkarza - Jana Tomaszewskiego, po czym pozdrowił wspomniane osoby.
„Robert wywołał lawinę”
Małgorzata Tomaszewska również wróciła do tej pamiętnej imprezy i… okazuje się, że udało jej się dotrzeć do nagrania z tamtego wyjątkowego dnia.
Robert wspomniał ostatnio o naszej studniówce i kompletnie nie spodziewałam się, jaką wywoła to lawinę. Nagle odezwali się znajomi ze szkoły, z którymi nie mieliśmy kontaktu od tylu lat, wróciły wspomnienia, stare historie… Rozmawiamy nawet o spotkaniu klasowym po prawie 20 latach
— napisała Małgorzata Tomaszewska pod nagraniem, które zamieściła na Facebooku.
Styczeń 2007 roku. Wtedy wszyscy byliśmy po prostu maturzystami z marzeniami. Oglądanie dziś tych fragmentów budzi we mnie ogromny sentyment. Szczególne podziękowania dla Kamili Soćko - mojej przyjaciółki z ławki szkolnej, ale także olimpijki i medalistki mistrzostw Europy i 3-krotnej medalistki młodzieżowych Mistrzostw Świata w wioślarstwie - za to, że odnalazła i przekazała nam ten film
— dodała dziennikarka, która tak jak Robert Lewandowski, uczęszczała do LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. gen. broni Władysława Andersa w Warszawie.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/760329-to-trzeba-zobaczyc-wideo-ze-studniowki-lewandowskiego-w-sieci
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.