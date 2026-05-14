Co z przyszłością Lewandowskiego? Prezes Porto zabrał głos!

  • Sport
  • opublikowano:
Robert Lewandowski / autor: PAP/EPA
Robert Lewandowski / autor: PAP/EPA

Władze FC Porto nie planują sprowadzenia na Estadio do Dragao w nowym sezonie polskiego napastnika FC Barcelony Roberta Lewandowskiego - przekazał prezes portugalskiego klubu Adre Villas-Boas, cytowany przez krajowe media.

Według telewizji SIC deklaracją o braku zainteresowania FC Porto polskim napastnikiem prezes klubu podzielił się podczas zorganizowanej w Lizbonie kolacji z posłami portugalskiego parlamentu kibicującymi „Smokom”.

Lizbońska stacja przekazała, że Villas-Boas poprzez powrót do dawnej tradycji spotykania się z parlamentarzystami, skorzystał z okazji, aby zdradzić im kilka planów klubu na najbliższy sezon.

Rozstania z klubem

W trakcie kolacji zorganizowanej w parlamentarnej restauracji prezes FC Porto potwierdził, że kilku graczy, którzy nie stanowią trzonu obecnej ekipy „Smoków” będzie musiało rozstać się z klubem. 2 maja zdobył on mistrzostwo Portugalii.

Villas-Boas zapewnił, że w nowym sezonie pozostanie w FC Porto trener Francesco Farioli, a także kapitan zespołu bramkarz Diogo Costa.

Krążąca w portugalskich mediach w ostatnich dniach wiadomość o możliwości transferu Lewandowskiego do drużyny z północy Portugalii wywołała duże poruszenie wśród sympatyków futbolu, nie tylko kibiców „Smoków”.

Latem 2025 FC Porto sprowadziło z ligi angielskiej dwóch polskich obrońców: Jana Bednarka z Southampton oraz Jakuba Kiwiora, na zasadzie wypożyczenia, z londyńskiego Arsenalu.

W styczniu do polskich defensorów dołączył sprowadzony z Jagiellonii Białystok pomocnik Oskar Pietuszewski. 17-letni skrzydłowy pomimo młodego wieku szybko przebił się do podstawowej jedenastki zespołu.

PAP/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych