Co z przyszłością Lewandowskiego? Prezes Porto zabrał głos!

Władze FC Porto nie planują sprowadzenia na Estadio do Dragao w nowym sezonie polskiego napastnika FC Barcelony Roberta Lewandowskiego - przekazał prezes portugalskiego klubu Adre Villas-Boas, cytowany przez krajowe media.
Według telewizji SIC deklaracją o braku zainteresowania FC Porto polskim napastnikiem prezes klubu podzielił się podczas zorganizowanej w Lizbonie kolacji z posłami portugalskiego parlamentu kibicującymi „Smokom”.
Lizbońska stacja przekazała, że Villas-Boas poprzez powrót do dawnej tradycji spotykania się z parlamentarzystami, skorzystał z okazji, aby zdradzić im kilka planów klubu na najbliższy sezon.
Rozstania z klubem
W trakcie kolacji zorganizowanej w parlamentarnej restauracji prezes FC Porto potwierdził, że kilku graczy, którzy nie stanowią trzonu obecnej ekipy „Smoków” będzie musiało rozstać się z klubem. 2 maja zdobył on mistrzostwo Portugalii.
Villas-Boas zapewnił, że w nowym sezonie pozostanie w FC Porto trener Francesco Farioli, a także kapitan zespołu bramkarz Diogo Costa.
Krążąca w portugalskich mediach w ostatnich dniach wiadomość o możliwości transferu Lewandowskiego do drużyny z północy Portugalii wywołała duże poruszenie wśród sympatyków futbolu, nie tylko kibiców „Smoków”.
Latem 2025 FC Porto sprowadziło z ligi angielskiej dwóch polskich obrońców: Jana Bednarka z Southampton oraz Jakuba Kiwiora, na zasadzie wypożyczenia, z londyńskiego Arsenalu.
W styczniu do polskich defensorów dołączył sprowadzony z Jagiellonii Białystok pomocnik Oskar Pietuszewski. 17-letni skrzydłowy pomimo młodego wieku szybko przebił się do podstawowej jedenastki zespołu.
PAP/mly
