Real Madryt wystosował oficjalny komunikat w sprawie Kyliana Mbappe. Gwiazdor „Królewskich” nie wybiegnie dziś na murawę Camp Nou, gdzie jego zespół zmierzy się z FC Barceloną w hiszpańskim klasyku. „Blaugrana” może zapewnić sobie dziś zwycięstwo w La Lidze.
Mbappe doznał kontuzji uda 24 kwietnia w spotkaniu z Realem Betis, które zakończyło się remisem 1:1 i od tego czasu przechodził rehabilitację.
Jego brak na liście zawodników powołanych na niedzielny mecz stanowi poważny problem dla Realu, który musi to spotkanie wygrać, aby Barcelona z Robertem Lewandowskim już 10 maja nie świętowała zdobycia tytułu.
W trwającym sezonie Mbappe rozegrał 41 meczów, w których zdobył 41 bramek i zanotował sześć asyst.
Będzie to trzecie El Clasico w obecnym sezonie. W pierwszym ligowym Real zwyciężył 2:1, natomiast Barcelona wygrała 3:2 w finale Superpucharu Hiszpanii.
FC Barcelona bez Lamine Yamala
Katalończycy mają 88 punktów, a wicelider - 77. Nawet gdyby „Królewscy” odnieśli w ten weekend zwycięstwo i przedłużyli swoje szanse na mistrzostwo, i tak trudno spodziewać się, że kolejność na szczycie tabeli jeszcze się odwróci. Barcelonę czekają później jeszcze spotkania z Alaves, Betisem Sewilla oraz Valencią, a do tytułu wystarczą jej w sumie dwa punkty w tych trzech meczach. I to przy założeniu, że Real wygra z Oviedo, Sevillą i Athletic Bilbao.
Natomiast w ekipie Barcelony zabraknie Lamine’a Yamala, który skupia się na wyleczeniu kontuzji, aby z pełnią komfortu wziąć udział w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
Początek El Clasico o godz. 21.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/759961-wielkie-oslabienie-krolewskich-mbappe-nie-zagra-w-el-classico
