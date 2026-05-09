Dlaczego on to zrobił?! Mecz La Ligi przechodzi do historii. Kuriozalna czerwona kartka dla bramkarza

Bramkarz Osasuny Sergio Herrera zostaje wyrzucony z boiska przez sędziego Munuerę Montero podczas meczu piłki nożnej hiszpańskiej LaLigi pomiędzy Levante UD i CA Osasuna w Walencji w Hiszpanii / autor: PAP/EPA
Do absurdalnego zagrania bramkarza Osasuny doszło w 45. minucie meczu z Levante w La Lidze. Sergio Herrera zagrał piłkę ręką… poza polem karnym. Goalkeeper został natychmiast odesłany z boiska (czerwona kartka). Jego zespół uległ ostatecznie gospodarzom (Levante UD 3:2 CA Osasuna).

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas 35. kolejki La Ligi, gdzie mierzyły się: Levante UD z CA Osasuna. Tuż przed przerwą (w 45 minucie spotkania) bramkarz Osasuny zrobił to, co do bramkarza należy, mianowicie wybił piłkę ręką.

Sytuacja byłaby z gatunku normalnych i oczekiwanych, gdyby nie jeden istotny szczegół. Goalkeeper Sergio Herrera zrobił to daleko od własnego pola karnego.

Napastnik Levante otrzymał prostopadłe podanie z głębi pola, wygrał rywalizację biegową z obrońcą i popędził w kierunku futbolówki. Bramkarz Osasuny wybiegł zawczasu za pole karne, dotarł pierwszy do piłki, ale zamiast wybić ją nogą, to zrobił to lewą ręką.

Czerwona kartka dla Herrery

Prowadzący spotkanie José Luis Munuera Montero nie zawahał się ani chwili i sięgnął po czerwony kartonik, nakazując Herrerze opuszczenie placu gry. Warto zaznaczyć, że do zaskakującej sytuacji doszło przy stanie 2:2.

Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy (Levante 3:2 Osasuna).

xyz/Flashscore/X

