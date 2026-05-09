Wczoraj wieczorem doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Doszło do napadu na dom Jana Bednarka w Porto. Rabuś zabrał rzeczy o wartości około 150 tys. euro. W trakcie napadu groził również obrońcy FC Porto oraz jego rodzinie - nożem.
Jak podaje „Record”, w Portugalii doszło do napadu na dom obrońcy reprezentacji Polski oraz FC Porto – Jana Bednarka. Do zdarzenia doszło wczoraj około 21:30, gdy piłkarz wrócił do miejsca zamieszkania wraz z rodziną.
Na miejscu zastali włamywacza, który groził Bednarkowi oraz jego bliskim nożem. Rabuś zabrał rzeczy o wartości około 150 tys. euro.
Na miejsce wezwano portugalską policję. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
„Wstrząśnięty i dotknięty”
Dziennikarze „Record” udali się na dzisiejszy trening FC Porto. Według ich relacji Bednarek jest „wstrząśnięty i dotknięty całą sytuacją”. Polak został zapytany o komentarz, ale odmówił wypowiedzi.
xyz/Record
