Amerykańskie Chicago Fire poważnie włącza się do walki o Roberta Lewandowskiego. Według hiszpańskich mediów kapitan reprezentacji Polski otrzymał niezwykle korzystną propozycję kontraktu.
Od tygodni trwają spekulacje dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego. Wiele wskazuje na to, że dni kapitana reprezentacji Polski w Barcelonie są policzone i coraz głośniej mówi się o jego przenosinach.
Wśród potencjalnych kierunków wymienia się m.in. Juventus, AC Milan, a także kluby z amerykańskiej MLS i saudyjskiej Pro League.
Chicago Fire
Według hiszpańskich mediów szczególnie zdeterminowane do pozyskania Lewandowskiego ma być amerykańskie Chicago Fire.
„Mundo Deportivo” ujawniło, że Lewandowski po przenosinach do Chicago miałby zarabiać nawet 15 milionów euro brutto za sezon, a z dodatkami nawet do 20 milionów euro.
Oferta ta ma być znacznie korzystniejsza niż te, które składają włoskie kluby, czy też FC Barcelona, która chce zachować kapitana reprezentanta Polski tylko wtedy, jeżeli zgodzi się on na znaczne obniżenie wynagrodzenia i pogodzi się on z rolą rezerwowego.
Na portalu wPolityce.pl informowaliśmy już, że według włoskiego dziennika „Tuttosport”, Juventus złożył kapitanowi reprezentacji Polski ofertę rocznego kontraktu. Polski zawodnik miałby otrzymywać we włoskim klubie 6 mln euro netto i dodatkowe bonusy.
Adrian Siwek/Mundo Deportivo/Tuttosport
