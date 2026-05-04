Wczoraj na treningu Santosu doszło do bójki pomiędzy Neymarem, a Robinho Juniorem - poinformował dziennik „O Globo”. Reprezentant Brazylii miał być niezadowolony z próby dryblingu swojego młodszego kolegi z drużyny.
Dzień po ligowym remisie Santosu z Palmeiras (1:1), brazylijska gwiazda futbolu ponownie trafiła na pierwsze strony gazet. 34-letni ofensywny pomocnik miał zatarg z Robinho Juniorem, synem byłego brazylijskiego reprezentanta, który obecnie odsiaduje dziewięcioletni wyrok za gwałt.
Według źródła, Neymar poczuł się zlekceważony sposobem, w jaki 18-latek zaatakował go podczas treningu. Doszło do sprzeczki, podczas której zawodnicy popychali się nawzajem. Neymar uderzył Robinho w twarz i podciął 18-latka. Sytuacja między zawodnikami została podobno rozwiązana.
Neymar walczy o wyjazd na mundial
Neymar, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii z 79 golami (o dwa więcej niż Pele), nie grał w barwach narodowych od października 2023, kiedy uległ kontuzji kolana. Od powrotu z Arabii Saudyjskiej do rodzinnego klubu Santos w styczniu 2025 roku pokazywał przebłyski dawnej formy, ale ma problemy z regularną grą w meczach.
Nie jest pewne czy były zawodnik Barcelony i Paris Saint-Germain otrzyma powołanie na tegoroczny mundial od selekcjonera reprezentacji Brazylii Carlo Ancelottiego.
xyz/PAP/X
