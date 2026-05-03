Trzęsienie ziemi w Rakowie Częstochowa! "Medaliki" zmieniają trenera. "Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej"

autor: PAP/Leszek Szymański/X
Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa - poinformował klub, który wczoraj w finale Pucharu Polski przegrał z Górnikiem Zabrze 0:2. W komunikacie zastrzeżono, że nie był to jedyny powód decyzji o rozstaniu z 37-letnim szkoleniowcem.

Raków Częstochowa informuje, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu

— napisano.

Tomczyk zastąpił Papszuna

Tomczyk prowadził Raków od 22 grudnia. Zastąpił wówczas Marka Papszuna, który przeniósł się do Legii Warszawa. Nazwisko nowego trenera klub ma ogłosić jutro.

Po 30 meczach w ekstraklasie Częstochowianie są na piątym miejscu z 46 punktami. Tracą dziewięć do prowadzącego Lecha Poznań, od którego rozegrali o jedno spotkanie mniej.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

