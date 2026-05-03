Sensacja w Szwajcarii! FC Thun mistrzem kraju pierwszy raz w historii. Rada miasta zatwierdziła z tej okazji... całonocne otwarcie barów

autor: pixabay.com/X

Piłkarze beniaminka FC Thun zapewnili sobie pierwsze w historii mistrzostwo Szwajcarii. Wprawdzie wczoraj przegrali na wyjeździe z FC Basel 1:3, ale w niedzielę porażki doznał wicelider St. Gallen i już nie dogoni lidera.

Założony w 1898 roku klub, który niespełna rok temu powrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej po pięciu latach, prowadził w tabeli od początku sezonu. Przegrał jednak cztery z ostatnich pięciu meczów, co opóźniało świętowanie w małym miasteczku nad rzeką Aare.

Sukces na trzy kolejki przed końcem sezonu

Po porażce z FC Basel kibice lidera musieli czekać na wynik dzisiejszego spotkania drugiego w tabeli St. Gallen u siebie z czwartym FC Sion (transmisję z tego meczu fani FC Thun oglądali na dużym ekranie na swoim stadionie). Ostatecznie gospodarze przegrali 0:3, co oznacza, że na trzy kolejki przed końcem rozgrywek tracą do FC Thun 11 punktów.

To największy sukces w 128-letniej historii klubu. Rada lokalna Thun już wcześniej zatwierdziła całonocne otwarcie barów i restauracji, gdy tylko tytuł zostanie przypieczętowany.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

