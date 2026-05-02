Wiemy, dlaczego prezesa PZPN nie było na finale Pucharu Polski! Cezary Kulesza: "Szczerze żałuję...". Pogratulował zwycięzcom w sieci

Prezes PZPN Cezary Kulesza, który z powodu opóźnienia w podróży z Kongresu FIFA w Vancouver nie dotarł na mecz o Puchar Polski w Warszawie, przekazał gratulacje Górnikowi Zabrze. „Szczerze żałuję, że nie dolecieliśmy z Kanady na finał” - dodał.

Na PGE Narodowym piłkarze Górnika pokonali Raków Częstochowa 2:0. To ich siódmy w historii triumf w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku.

Tym razem na trybunach zabrakło prezesa PZPN. Kulesza, wraz z innymi przedstawicielami władz federacji, m.in. sekretarzem generalnym Łukaszem Wachowskim, gościł w mijającym tygodniu na Kongresie FIFA w Kanadzie i w drodze powrotnej utknął na lotnisku w Vancouver. W efekcie nie zdążył wrócić do Polski na sobotni mecz.

Gratulacje dla Górnika Zabrze! Szczerze żałuję, że nie dolecieliśmy z Kanady na finał, bo to znów święto, świetna atmosfera na PGE Narodowym. Górnik odzyskuje Puchar po 54 latach

— napisał Kulesza na profilu X.

Finalistów, pod nieobecność kilku ważnych działaczy, medalami uhonorował wiceprezes ds. szkoleniowych PZPN Sławomir Kopczewski. Natomiast puchar wręczył zwycięzcom prezydent Karol Nawrocki, a odebrał go wraz z drużyną jej legendarny kapitan Stanisław Oślizło, który grał w poprzednim zwycięskim finale Zabrzan w 1972 roku.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

