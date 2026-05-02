Górnik Zabrze wywalczył dziś Puchar Polski po raz siódmy w historii, ale jednocześnie po raz pierwszy od 1972 roku. Sukces drużyny z Zabrza świętuje m.in. Łukasz Podolski, mistrz świata z 2014 roku, który wedle doniesień mediów ma wkrótce został właścicielem klubu z Zabrza. Po zakończeniu spotkania miały miejsce emocjonalne sceny z udziałem popularnego „Poldiego”, które zapewne poruszyły nie tylko kibiców piłki nożnej z Zabrza.
Przypomnijmy, że Łukasz Podolski, który w przeszłości grał w jednych z najlepszych europejskich klubów piłkarskich - Bayernie Monachium i Arsenalu Londyn - a ponadto przez wiele lat był gwiazdą piłkarskiej reprezentacji Niemiec, z którą zdobył mistrzostwa świata w 2014 roku, w 2021 roku został piłkarzem Górnika Zabrze, co wówczas było wielką sensacją. Podolski niebawem ma zakończyć swoją karierę piłkarską, jednak według doniesień medialnych ma pozostać w Zabrzu w roli właściciela klubu.
Podolski zwrócił się do kibiców
Okazuje się jednak, że pod koniec swojej piłkarskiej kariery „Poldi” zdołał wywlaczyć z Górnikiem Zabrze Puchar Polski. Nic dziwnego, że po końcowym gwizdku Łukasz Podolski podszedł do sektora pełnego kibiców Górnika Zabrze, którzy skandowali jego imię i nazwisko. W końcu „Poldi” chwycił za mikrofon i zwrócił się do kibiców.
Jak tu przychodziłem, powiedziałem Wam i chłopakom, że w ciągu 3-5 lat coś będziemy mieli w rękach. Że się to kur.. udało w moim ostatnim sezonie… To jest niemożliwe. Mamy ten puchar! Puchar jest nasz
— powiedział do kibiców Łukasz Podolski.
Kiedy „Poldi” zakończy karierę?
Mistrz świata z 2014 roku w barwach Niemiec zbliża się do końca kariery, ale broni się przed jasnymi deklaracjami.
Plan był taki, że to ostatni sezon, bo wiem, ile mnie to kosztuje, ile kosztuje moją rodzinę, która schodzi często na dalszy plan. Z boku to wygląda, że wszystko przychodzi łatwo, ale tak łatwo nie jest, wiele spraw w drużynie, w klubie wymaga naprawdę dużo wysiłku i pracy
— tłumaczył.
Zauważył jednak, że w ostatnich latach często udało mu się zaskakiwać otoczenie, w tym dziennikarzy, więc może i teraz będzie podobnie.
Może coś wymyślę, bo te europejskie puchary będą kuszące
— powiedział.
Podkreślił jednak, że na razie Zabrzanie muszą się skupić na dokończeniu sezonu ligowego.
Nie zapominajmy o tym, że mamy jeszcze cztery mecze w lidze. Chcemy co najmniej utrzymać drugie miejsce, które teraz mamy, a może powalczyć o coś więcej. A po sezonie na spokojnie usiądziemy i zobaczymy, co dalej
— przekazał.
Podolski, który pojawił się na boisku w końcówce spotkania i przejął opaskę kapitana, odebrał trofeum razem z klubową legendą - Stanisławem Oślizło.
Wielka chwila. Pamiętam, jak przyleciałem do Katowic pierwszy raz, gdy miałem podpisać kontrakt, to pan Stanisław stał przy samolocie i prawie mnie udusił, tak mnie witał i się cieszył, że jestem. Dziś historia zatoczyła koło. Jestem na końcu swojej drogi i być może na pożegnanie też był przy mnie pan Oślizło. Takie wspomnienia na zawsze ze mną zostaną
— podsumował urodzony w Gliwicach piłkarz.
Czytaj także
Adam Stankiewicz/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/759384-mocne-slowa-podolskiego-do-kibicow-po-meczu-to-kur-udalo
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.