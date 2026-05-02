Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowa 2:0 (1:0). To ich siódmy w historii triumf w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku.
Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2:0 (1:0).
Bramki: Roberto Massimo (32-głową), Maksym Chłań (65).
Żółte kartki: Górnik - Erik Janza, Yvan Ikia Dimi, Marcel Łubik; Raków - Ivi Lopez, Oskar Repka, Leonardo Rocha.
Czerwona kartka: Jonatan Braut Brunes (Raków, 90+2).
Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 50 072.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/759374-pilkarze-gornika-zabrze-zdobyli-puchar-polski
