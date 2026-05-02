Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski! W finale pokonali Raków Częstochowa. Na zwycięstwo w tych rozgrywkach czekali od 1972 r.

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Były zawodnik Górnika Zabrze Stanisław Oślizło (C) i Lukas Podolski (P) podczas dekoracji medalowej po meczu finałowym piłkarskiego Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa na PGE Narodowym w Warszawie. / autor: PAP/Piotr Nowak
Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowa 2:0 (1:0). To ich siódmy w historii triumf w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku.

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2:0 (1:0).

Bramki: Roberto Massimo (32-głową), Maksym Chłań (65).

Żółte kartki: Górnik - Erik Janza, Yvan Ikia Dimi, Marcel Łubik; Raków - Ivi Lopez, Oskar Repka, Leonardo Rocha.

Czerwona kartka: Jonatan Braut Brunes (Raków, 90+2).

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 50 072.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych