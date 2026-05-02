W wieku 59 lat zmarł Alex Zandri. Meloni żegna byłego kierowcę F1. "Włochy straciły wielkiego mistrza i nadzwyczajnego człowieka"

Bolid F1 podczas wyścigu oraz wpis Giorgi Meloni (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Giorgia Meloni (screen)

Włochy straciły wielkiego mistrza i nadzwyczajnego człowieka, zdolnego zamienić każde życiowe wyzwanie w lekcję odwagi, siły i godności”- napisała premier Włoch Giorgia Meloni na portalu X, odnosząc się do śmierci byłego kierowcy F1, Alexa Zandriego. O jego śmierci (w wieku 59 lat), bez podawania przyczyny, poinformowała w oświadczeniu rodzina. Włoch był też medalistą igrzysk paraolimpijskich. Jego kariera była naznaczona dwoma niezwykle poważnymi wypadkami.

W Formule 1 Zanardi startował – z przerwą - w latach 1991-1999, a jego najlepszym miejscem było szóste w Grand Prix Brazylii w 1993 roku.

Stracił nogi w wypadku

Po wypadku w 2001 roku na torze w Niemczech, w którym stracił nogi, zaczął rywalizować ze sportowcami niepełnosprawnymi. Zdobył w 2012 i 2016 roku cztery złote i dwa srebrne medale igrzysk paralimpijskich w jeździe na rowerze typu handbike.

W czerwcu 2020 roku wpadł pod ciężarówkę podczas wyścigu niepełnosprawnych kolarzy we Włoszech. Doznał poważnych obrażeń głowy i wielokrotnego złamania kości twarzy.

