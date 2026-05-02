Specjalny stream Łatwoganga już się zakończył. Uzbierano podczas niego ponad 250 mln zł dla fundacji Cancer Fighters. Akcja jednak się nie kończy, dołączył do niej Thierry Henry, który przekazał na licytację bilety na mecze w przyszłym sezonie. Zwycięzcy obejrzą mecz Arsenalu Londyn na Emirates Stadium wraz z legendarnym napastnikiem „Kanonierów”.
Niedawno miał miejsce 9-dniowy stream Łatwoganga, podczas którego uzbierano ponad 250 mln zł dla fundacji Cancer Fighters. Inspiracją był utwór rapera Bedoesa „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” nagrany z Mają - jedną z podopiecznych fundacji, 11-letnią dziewczynką z Wrocławia, która przechodzi właśnie trzecią wznowę ostrej białaczki szpikowej.
Henry zaprasza na mecz Arsenalu
Łatwogang opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym pojawił się legendarny napastnik Thierry Henry.
Wiem że miałem się usunąć na jakiś czas ale to była dodatkowa okazja pomocy i wiem ze dużo zdziała to dodatkowego dobra, wiec jestem pewny ze rozumiecie w 100% I do następnego
— czytamy we wpisie Łatwoganga.
Miałem okazję spotkać się z legendą Arsenalu Thierrym Henrym. Miałem okazję opowiedzieć mu o całej akcji z fundacją Cancer Fighters, bardzo mu się to spodobało i postanowił również dołożyć od siebie swoją cegiełkę
— powiedział Łatwogang w opublikowanym nagraniu.
Następnie głos zabrał emerytowany francuski napastnik.
Może przyjechać na Emirates Stadium i obejrzeć ze mną mecz w następnym sezonie. Cztery bilety
— powiedział były reprezentant Trójkolorowych. Bilety zostaną rozdane w ramach licytacji.
Na koniec panowie wygłosili wspólne stanowisko: „Wspieramy Cancer Fighters”.
