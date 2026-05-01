Pokaz polskiej siły podczas wykonania Mazurka Dąbrowskiego. Olsztyńska Szkoła Cheerleaders SOLTARE zwyciężyła na mistrzostwach świata w USA. Sportowcy z dumą i płomiennym zaangażowaniem odśpiewali hymn Polski, który podbija serca odbiorców.
Olsztyńska Szkoła Cheerleaders SOLTARE osiągnęła jakiś czas temu rewelacyjne wyniki w mistrzostwach polski – 4 złote medale. Sukcesy otworzyły jej drogę do światowego czempionatu w USA, gdzie zawodnicy z Polski osiągnęli niebywały sukces. Cheerleaders SOLTARE wywalczyło złoty medal. Na drugim miejscu uplasował się zespół z Francji, z kolei brązowy medal przypadł w udziale grupie z Chile.
ZŁOCI MEDALIŚCI. Dokonaliśmy tego! Zdobyliśmy złoty medal podczas World Championship Cup 2026 — to dla nas ogromna chwila Emocje wciąż nie opadają…
czytamy na stronie facebookowej Olsztyńskiej Szkoły Cheerleaders SOLTARE.
Hymn w wykonaniu polskiej grupy
Hitem Internetu stało się nagranie z ceremonii dekoracyjnej. Podczas wyczytywania pierwszego miejsca, młodzi sportowy z Polski nie kryli euforii.
Prawdziwy pokaz odbył się jednak podczas odśpiewania hymnu Polski. Atleci zrobili to z niebywałym żarem i pasją, z dumnie wypiętą piersią i ręką na sercu!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/759300-to-trzeba-zobaczyc-mlodzi-sportowcy-z-polski-zachwycili-hymnem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.