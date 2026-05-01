To trzeba zobaczyć! Młodzi polscy sportowcy wygrali mistrzostwa świata. Skradli serca wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego!

Puchary oraz wpis Olsztyńska Szkoła Cheerleaders SOLTARE (screen z Fb) / autor: Fb-Olsztyńska Szkoła Cheerleaders SOLTARE (screen)/pixabay.com
Pokaz polskiej siły podczas wykonania Mazurka Dąbrowskiego. Olsztyńska Szkoła Cheerleaders SOLTARE zwyciężyła na mistrzostwach świata w USA. Sportowcy z dumą i płomiennym zaangażowaniem odśpiewali hymn Polski, który podbija serca odbiorców.

Olsztyńska Szkoła Cheerleaders SOLTARE osiągnęła jakiś czas temu rewelacyjne wyniki w mistrzostwach polski – 4 złote medale. Sukcesy otworzyły jej drogę do światowego czempionatu w USA, gdzie zawodnicy z Polski osiągnęli niebywały sukces. Cheerleaders SOLTARE wywalczyło złoty medal. Na drugim miejscu uplasował się zespół z Francji, z kolei brązowy medal przypadł w udziale grupie z Chile.

ZŁOCI MEDALIŚCI. Dokonaliśmy tego! Zdobyliśmy złoty medal podczas World Championship Cup 2026 — to dla nas ogromna chwila Emocje wciąż nie opadają…

czytamy na stronie facebookowej Olsztyńskiej Szkoły Cheerleaders SOLTARE.

Hymn w wykonaniu polskiej grupy

Hitem Internetu stało się nagranie z ceremonii dekoracyjnej. Podczas wyczytywania pierwszego miejsca, młodzi sportowy z Polski nie kryli euforii.

Prawdziwy pokaz odbył się jednak podczas odśpiewania hymnu Polski. Atleci zrobili to z niebywałym żarem i pasją, z dumnie wypiętą piersią i ręką na sercu!

xyz/Fb

