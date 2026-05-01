Włoski dziennik „Tuttosport” ujawnił, że Juventus złożył kapitanowi reprezentacji Polski ofertę rocznego kontraktu. Polski zawodnik miałby otrzymywać we włoskim klubie 6 mln euro netto i dodatkowe bonusy.
Wiele wskazuje na to, że obecny sezon jest ostatnim Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. W „Dumie Katalonii” polski snajper odgrywa coraz mniejszą rolę i wszystko wskazuje na to, że nie uda się osiągnąć porozumienia ws. przedłużenia kontraktu, który wygasa już z końcem czerwca.
Plotki o przenosinach Roberta Lewandowskiego pojawiają się od dawna. Według najnowszych doniesień obecnie faworytem do pozyskania kapitana reprezentacji Polski jest turyński Juventus.
Według doniesień „Tuttosport” odbyło się już pierwsze spotkanie w tej sprawie. Udział w nim wzięli agent Roberta Lewandowskiego Pini Zahavi oraz dyrektor generalny Juventusu, Daniel Comolli.
Kolejny termin rozmów wyznaczono na maj. Z ustaleń wynika, że panuje optymizm dotyczący szans na porozumienie.
Doniesieniom pikanterii dodaje fakt, że Juventus miał wstrzymać rozmowy o przedłużeniu kontraktu z Dušanem Vlahoviciem.
Priorytetem Roberta Lewandowskiego ma być miejsce w pierwszej jedenastce. Zawodnik zamierza bowiem wciąż kontynuować swoją karierę w reprezentacji Polski. Istotna ma być także kwestia tego, czy Juventus zakwalifikuje się do następnej Ligi Mistrzów.
Adrian Siwek/„Tuttosport”/Kanał Sportowy
