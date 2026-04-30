To wywołało "wstrząs". Haaland podpisał kontrakt na reklamę piwa. "Największy obecnie sportowy idol norweskiej młodzieży"

w tle zdj. ilustracyjne butelek po piwie, w miniaturze Erling Haaland / autor: Pixabay, wikimedia commons/MichaelEmilio/CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
Norweski napastnik Manchester City Erling Haaland zaszokował cały kraj, podpisując kontrakt na reklamę piwa z jego największym amerykańskim producentem i nagrywając pierwszy klip, którego emisja w Norwegii jest niemożliwa z powodu zakazu promocji alkoholu.

Haaland ambasadorem Budweisera

Podczas piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku Haaland będzie ambasadorem browaru Budweiser będącego od lat sponsorem FIFA.

W pierwszym filmie reklamowym wyemitowanym we wtorek Haaland występuje razem z Juergenem Kloppem i swoim ojcem Alfem-Inge.

W moich pierwszych w karierze mistrzostwach świata zamierzam dać z siebie wszystko, więc slogan kampanii „Let it pour” bardzo mi odpowiada, ponieważ dokładnie odzwierciedla to, co czuję przed tym turniejem

— wyjaśnił Haaland w informacji prasowej.

Wstrząs” w Norwegii

Norweska organizacja „Av og til” („Od czasu do czasu”) pracująca na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu i współpracująca z norweską federacją piłkarską (NFF) przyznała, że jest zaszokowana.

To, że największy obecnie sportowy idol norweskiej młodzieży zdecydował się na reklamę alkoholu jest wstrząsem i decyzją wysoce nieetyczną. W dodatku w klipie pojawiają się norweska flaga i strój reprezentacji, co sprawia, że może to być przed odbiorcę traktowane jako promocja NFF, co jest nie do przyjęcia

— wyjaśniła sekretarz generalna organizacji Ragnhild Kaski.

Organizacja zaznaczyła, że z okazji tak wielkiej imprezy jak piłkarskie MŚ istnieje zawsze wiele produktów do reklamowania niezwiązanych z alkoholem.

Przypomniano, że podczas MŚ w 1994 roku w USA piłkarze Norwegii i selekcjoner Egil „Drillo” Olsen reklamowali… lody „Drillo Is”, które okazały się wielkim rynkowym sukcesem na wiele lat.

Profesor marketingu Anders Mamen ocenił, że Budweiser jest gigantem w USA, lecz nie w Europie i Haaland jest firmie potrzebny do zwiększenia sprzedaży na tym rynku. - Gwiazda Haalanda i skojarzenie, że Skandynawowie uwielbiają piwo świetnie się nadają do promocji - powiedział ekspert dziennikowi „Dagbladet”.

kpc/PAP

