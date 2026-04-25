Raków Częstochowa postanowił zadrwić z Donalda Tuska przed meczem z Lechią Gdańsk. Na oficjalnym profilu „Medalików” w mediach społecznościowych znalazło się odwołanie do słynnego już „Danzig” oraz hasła „Silni Razem”.
Premier Donald Tusk podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Gdańsku próbował po angielsku nakreślić swojemu gościowi tragiczną historię II wojny światowej. Uwagę internautów przykuło jednak coś innego, a mianowicie - nazwa miasta, które Tusk zawsze określa jako swoje ukochane. Wydawać by się mogło, że chodzi o polski Gdańsk, jednak premierowi wyszedł… niemiecki Danzig. Żeby było śmieszniej, Tusk pochwalił się później wiadomością, jaką miał otrzymać od Macrona po wizycie. Francuski przywódca najwyraźniej wiedział jednak, że gościł wczoraj w mieście polskim, a nie niemieckim.
„Gdańsk - oczywiście”
Dziś odbywa się mecz w ramach Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk a Rakowem Częstochowa. Popularne „Medaliki” grają na wyjeździe. Na oficjalnym profilu Rakowa pojawiło się zdjęcie ze stadionu Lechii, z podpisem, który nawiązuje do Tuska.
D̷a̷̷n̷̷z̷̷i̷̷g̷ Gdańsk - oczywiście
— czytamy we wpisie.
Silni Razem
Okazuje się, że to nie jedyne nawiązanie do polityki. W kolejnym wpisie „Medaliki” opublikowały zdjęcie rozgrzewających się zawodników, z podpisem „Silni razem”.
