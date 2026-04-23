VfB Stuttgart zagra w finalne Pucharu Niemiec! Obrońcy trofeum zmierzą się na Stadionie Olimpijskim w Berlinie z Bayernem Monachium

autor: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI
Broniący trofeum VfB Stuttgart po dogrywce wygrał u siebie z SC Freiburg 2:1 w półfinale Pucharu Niemiec. 23 maja zmierzy się z Bayernem Monachium w finale na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

W 28. minucie gola dla Freiburga strzelił Maximilian Eggestein, a w 70. min wyrównał Deniz Undav. Pod koniec dogrywki bramkę na wagę awansu do finału dla VfB Stuttgart zdobył Portugalczyk Tiago Tomas.

Bayern wczoraj pokonał na wyjeździe Bayer Leverkusen 2:0. Bramki zdobyli Anglik Harry Kane i Kolumbijczyk Luis Diaz. Bawarczycy 20 razy zdobyli Puchar Niemiec. Ostatnio w 2020 roku, gdy piłkarzem klubu z Monachium był jeszcze Robert Lewandowski.

W ostatnim czasie kibice Bayernu mają wyjątkowe powody do zadowolenia, gdyż ich klub wyeliminował Real Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a w niedzielę zapewnił sobie 35. w historii i 13. w ostatnich 14 latach mistrzostwo Niemiec.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

