Po siedmiu porażkach w ostatnich ośmiu meczach o stawkę władze Chelsea Londyn postanowiły zwolnić trenera Liama Roseniora. Anglik prowadził londyński klub od stycznia, kiedy zastąpił Włocha Enzo Marescę.
Od 11 marca „The Blues” przegrali dwa mecze w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain oraz pięć w angielskiej ekstraklasie. W sześciu z tych spotkań nie zdobyli nawet gola. Zdołali jedynie pokonać występującą na trzecim szczeblu ligowym ekipę Port Vale w ćwierćfinale krajowego Pucharu.
W efekcie Chelsea spadła na siódme miejsce w tabeli Premier League. Ma siedem punktów straty do miejsca gwarantującego awans do Ligi Mistrzów.
Rozstanie z Roseniorem ogłoszono dzień po wyjazdowej porażce z Brighton & Hove Albion 0:3. Był to piąty z rzędu ligowy mecz „The Blues” bez zdobytego gola, co jest najgorszą serią klubu od 1912 roku.
Rolę trenera przejmie do końca sezonu dotychczasowy asystent Calum McFarlane.
kk/PAP
