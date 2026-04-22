To była krótka przygoda... Liam Rosenior zwolniony z Chelsea Londyn. Anglik prowadził londyński klub od stycznia

  • Sport
  • opublikowano:
autor: X/@ChelseaFC
Po siedmiu porażkach w ostatnich ośmiu meczach o stawkę władze Chelsea Londyn postanowiły zwolnić trenera Liama Roseniora. Anglik prowadził londyński klub od stycznia, kiedy zastąpił Włocha Enzo Marescę.

Od 11 marca „The Blues” przegrali dwa mecze w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain oraz pięć w angielskiej ekstraklasie. W sześciu z tych spotkań nie zdobyli nawet gola. Zdołali jedynie pokonać występującą na trzecim szczeblu ligowym ekipę Port Vale w ćwierćfinale krajowego Pucharu.

W efekcie Chelsea spadła na siódme miejsce w tabeli Premier League. Ma siedem punktów straty do miejsca gwarantującego awans do Ligi Mistrzów.

Rozstanie z Roseniorem ogłoszono dzień po wyjazdowej porażce z Brighton & Hove Albion 0:3. Był to piąty z rzędu ligowy mecz „The Blues” bez zdobytego gola, co jest najgorszą serią klubu od 1912 roku.

Rolę trenera przejmie do końca sezonu dotychczasowy asystent Calum McFarlane.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych