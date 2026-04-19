Broniący tytułu piłkarze Bayernu Monachium po raz 35. w historii wywalczyli mistrzostwo Niemiec. W dzisiejszym meczu pokonali u siebie VfB Stuttgart 4:2 i na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu mają 15 punktów przewagi nad drugą w tabeli Borussią Dortmund.
Wczoraj wicelider uległ na wyjeździe Hoffenheim 1:2, co oznaczało, że Bayernowi dziś wystarczyłby remis do zapewnienia sobie 13. w ostatnich 14 latach tytułu.
Bawarczycy wykonali plan z nawiązką. Zwyciężyli 4:2, a jedną z bramek zdobył wprowadzony w drugiej połowie lider klasyfikacji strzelców Harry Kane. To jego 32. gol w sezonie.
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/758381-bayern-monachium-obronil-mistrzostwo-niemiec
