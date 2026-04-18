Kibice Śląska Wrocław, podobnie jak wcześniej Legii Warszawa, na swoim stadionie pożegnali zmarłego niedawno trenera Jacka Magierę, który w czasie swojej kariery był także szkoleniowcem wrocławskiego klubu.
Kibice Śląska Wrocław przybyli na dzisiejszy pierwszoligowy mecz ze Zniczem Pruszków ubrani w czarnych barwach, a nie w tradycyjnych, zielonych koszulkach. Podczas spotkania na „młynie” wyraźnie widoczny był transparent z napisem: „Śp. Jacek Magiera”. Mecz poprzedziła minuta ciszy pamięci śp. Jacka Magiery.
Sędzia na moment przerwał mecz
W 19. minucie i 47. sekundzie meczu, to data powstania Śląska, kibice na młynie odpalili białe i czerwone race, które utworzyły krzyż. Sędzia Piotr Idzik przerwał spotkanie i po raz drugi uczczono pamięć szkoleniowca.
