Kibice Śląska Wrocław pożegnali Jacka Magierę! Wzruszające sceny podczas meczu ze Zniczem Pruszków. Sędzia na moment przerwał mecz

autor: PAP/Maciej Kulczyński
Kibice Śląska Wrocław, podobnie jak wcześniej Legii Warszawa, na swoim stadionie pożegnali zmarłego niedawno trenera Jacka Magierę, który w czasie swojej kariery był także szkoleniowcem wrocławskiego klubu.

Kibice Śląska Wrocław przybyli na dzisiejszy pierwszoligowy mecz ze Zniczem Pruszków ubrani w czarnych barwach, a nie w tradycyjnych, zielonych koszulkach. Podczas spotkania na „młynie” wyraźnie widoczny był transparent z napisem: „Śp. Jacek Magiera”. Mecz poprzedziła minuta ciszy pamięci śp. Jacka Magiery.

Sędzia na moment przerwał mecz

W 19. minucie i 47. sekundzie meczu, to data powstania Śląska, kibice na młynie odpalili białe i czerwone race, które utworzyły krzyż. Sędzia Piotr Idzik przerwał spotkanie i po raz drugi uczczono pamięć szkoleniowca.

Czytaj także

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

