„Dziękujemy za wielkie wsparcie przez cały tydzień. Kłaniamy się Żylecie za cudowną oprawę poświęconą Jackowi. To co zrobiliście przekracza granice wszelkiej wyobraźni. Cała Legia zawsze razem!” - powiedział Marek Magiera (brat śp. Jacka Magiery) przed meczem Legii Warszawa z KGHM Zagłębie Lubin na stadionie „Wojskowych” w Warszawie.
Tuż przed meczem Legii Warszawa z KGHM Zagłębie Lubin, na środek boiska wyszła rodzina byłego piłkarza i trenera Legii Jacka Magiery, który zmarł 10 kwietnia i został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.
W 18. minucie meczu kibice zaczęli skandować „Jacek Magiera”.
Mecz zakończył się zwycięstwem „Wojskowych” - 1:0.
PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/758296-wzruszenie-przy-lazienkowskiej-rodzina-sp-magiery-podziekowala
