Wzruszające chwile przy Łazienkowskiej. Rodzina śp. Jacka Magiery podziękowała "za wielkie wsparcie". Kibice oddali cześć

Na zdjęciu wdowa po śp. Jacku Magierze Magdalena oraz brat zmarłego trenera Marek Magiera na murawie przed meczem Legii Warszawa z KGHM Zagłębie Lubin na Łazienkowskiej w Warszawie / autor: PAP/Leszek Szymański
Dziękujemy za wielkie wsparcie przez cały tydzień. Kłaniamy się Żylecie za cudowną oprawę poświęconą Jackowi. To co zrobiliście przekracza granice wszelkiej wyobraźni. Cała Legia zawsze razem!” - powiedział Marek Magiera (brat śp. Jacka Magiery) przed meczem Legii Warszawa z KGHM Zagłębie Lubin na stadionie „Wojskowych” w Warszawie.

Tuż przed meczem Legii Warszawa z KGHM Zagłębie Lubin, na środek boiska wyszła rodzina byłego piłkarza i trenera Legii Jacka Magiery, który zmarł 10 kwietnia i został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

W 18. minucie meczu kibice zaczęli skandować „Jacek Magiera”.

Mecz zakończył się zwycięstwem „Wojskowych” - 1:0.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

