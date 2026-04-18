„Na pewno spotkam się z chłopakami z WK Dzik, słyszałem to zaproszenie, ale nie chcę mówić, kiedy przyjdę. Jestem prezydentem, nie mogę cały czas trenować, mierzyć się z najsilniejszym człowiekiem na świecie (Mariuszem Pudzianowskim), którego serdecznie pozdrawiam, czy z innymi sportowcami. W końcu do WK Dzik przyjdę” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w Kanale Zero, pytany czy przyjmie zaproszenie na ławeczkę od grupy Warszawski Koks.
Popularni youtuberzy z grupy Warszawski Koks wystosowali oficjalne zaproszenie do prezydenta Karola Nawrockiego.
Największa prośba z ostatnich miesięcy, która pojawiała się w komentarzach: ‘Zaproście prezydenta na ławę’. Robimy to teraz oficjalnie
— mówił Michał Owczarzak „Owca”, w zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu.
Prezydent Nawrocki został w Kanale Zero zapytany, czy przyjmie zaproszenie od grupy youtuberów.
— powiedział prezydent.
