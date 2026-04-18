Huknął w samo okienko! Przepiękny gol Piotra Zielińskiego. To 50. bramka Polaka w Seria A. Jego Inter Mediolan jest coraz bliżej tytułu mistrzowskiego

Piłkarze Interu Mediolan / autor: PAP/EPA/
Piłkarze Interu Mediolan / autor: PAP/EPA/

Piotr Zieliński zdobył bramkę dla Interu Mediolan w wygranym 3:0 meczu u siebie z Cagliari w 33. kolejce włoskiej ekstraklasy piłkarskiej. Zespół rumuńskiego trenera Cristiana Chivu jest coraz bliżej tytułu mistrzowskiego.

Zieliński grał od 76. minuty, a w drugiej doliczonej minucie popisał się fantastycznym strzałem w okienko bramki gości, ustalając wynik spotkania. Był to jego 50. gol w Serie A, a szósty w tym sezonie.

Wcześniej dla Interu trafili Francuz Marcus Thuram (52.) i Nicolo Barella (56.).

W tabeli Inter ma już 12-punktową przewagę nad broniącym tytułu Napoli, które w sobotę będzie podejmować Lazio Rzym. Trzecie miejsce, ze stratą 15 punktów, zajmuje AC Milan. Drugi zespół z Mediolanu zagra w niedzielę na wyjeździe z Veroną.

kk/PAP/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

