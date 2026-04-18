Piotr Zieliński zdobył bramkę dla Interu Mediolan w wygranym 3:0 meczu u siebie z Cagliari w 33. kolejce włoskiej ekstraklasy piłkarskiej. Zespół rumuńskiego trenera Cristiana Chivu jest coraz bliżej tytułu mistrzowskiego.
Zieliński grał od 76. minuty, a w drugiej doliczonej minucie popisał się fantastycznym strzałem w okienko bramki gości, ustalając wynik spotkania. Był to jego 50. gol w Serie A, a szósty w tym sezonie.
Wcześniej dla Interu trafili Francuz Marcus Thuram (52.) i Nicolo Barella (56.).
W tabeli Inter ma już 12-punktową przewagę nad broniącym tytułu Napoli, które w sobotę będzie podejmować Lazio Rzym. Trzecie miejsce, ze stratą 15 punktów, zajmuje AC Milan. Drugi zespół z Mediolanu zagra w niedzielę na wyjeździe z Veroną.
kk/PAP/X
