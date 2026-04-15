W tabeli polskiej piłkarskiej Ekstraklasy robi się bardzo ciasno i jedną z drużyn, której grozi spadek do I ligi, jest Pogoń Szczecin. W poniedziałek 13 kwietnia „Portowcy” zagrali na wyjeździe bardzo ważne dla siebie spotkanie z Piastem Gliwice. Udało im się wygrać 2:0. Okazało się, że przed pierwszym gwizdkiem swoich kolegów w szatni motywował kapitan szczecińskiej drużyny i wielokrotny reprezentant Polski, Kamil Grosicki. Nagranie z jego emocjonalną przemową zamieścił w mediach społecznościowych sam klub ze Szczecina. „Mamy ciężki czas, gadają na nas. W całej Polsce śmieją się! Dawać ku… serce!” - zwrócił się do swoich kolegów popularny „Grosik”.
Szalai, jesteś reprezentantem Węgier, grałeś w wielkich klubach. Mukairu, grałeś w Champions League. Juwara, strzeliłeś bramkę na San Siro. Ława, jesteś ku… wielkim talentem, przyszłością Pogoni! National team ku… Juesej [„Grosik” wskazał tu na Kellyna Acostę, reprezentanta USA – przyp. red)
— mówił Kamil Grosicki, kolejno pokazując na kolejnych piłkarzy Pogoni Szczecin.
Ulve – ku… lider! Borges, ku…, Lonczi, Brzytwa, Biegan! Agger, you are very good winger in Danemark, I saw your skills. Smoła, ku…, Pogoń masz w sercu! Wszyscy! Cały sztab, ku…, trener! Mistrzostwo ku… w Danii! Mamy ciężki czas, gadają na nas. W całej Polsce śmieją się! Dawać ku… serce!
— tak kapitan „Portowców” motywował swoich kolegów.
Zwycięstwo Pogoni Szczecin
Pogoni Szczecin udało się wygrać wyjazdowe spotkanie 2:0 po bramach Frederika Ulvestada i Paula Mukairu. Nie wiadomo, na ile na rezultat meczu wpłynęła przedmeczowa przemowa Kamila Grosickiego, ale faktem jest, że po tym zwycięstwie Pogoń Szczecin ma dużo bardziej komfortową sytuację w tabeli, wyprzedzając m.in. swojego rywala we wspomnianym spotkaniu, Piasta Gliwice.
