Piłkarze Barcelony z grającym od 68. minuty Robertem Lewandowskim, mimo zwycięstwa na wyjeździe nad Atletico Madryt 2:1, odpadli w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W ubiegłym tygodniu ulegli u siebie 0:2. W innej parze broniący trofeum Paris Saint-Germain po raz drugi pokonał Liverpool 2:0.
„Duma Katalonii” już w 24. minucie prowadziła 2:0 po golach Lamine’a Yamala i Ferrana Torresa. Wkrótce potem kontaktową bramkę zdobył jednak Ademola Lookman. Na dodatek od 79. minuty Barcelona grała w dziesiątkę, bowiem czerwoną kartkę zobaczył Eric Garcia.
Lewandowski wszedł na boisko w 68. minucie, Wojciech Szczęsny był rezerwowym bramkarzem gości.
W drugim wtorkowym ćwierćfinale piłkarze PSG pokonali na wyjeździe Liverpool 2:0. Takie samo zwycięstwo odnieśli w ubiegłym tygodniu w stolicy Francji.
W środę odbędą się rewanżowe mecze w parach Bayern Monachium - Real Madryt (pierwsze spotkanie wygrał na Santiago Bernabeu niemiecki zespół 2:1) oraz Arsenal - Sporting Lizbona (w ubiegłym tygodniu 1:0 dla londyńskiej drużyny).
kk/PAP
