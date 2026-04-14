Barcelona i Liverpool żegnają się z Ligą Mistrzów. Drużyna "Lewego" i Szczęsnego wygrała, ale to było za mało na awans

Piłkarz Barcelony Lamine Yamal / autor: PAP/EPA

Piłkarze Barcelony z grającym od 68. minuty Robertem Lewandowskim, mimo zwycięstwa na wyjeździe nad Atletico Madryt 2:1, odpadli w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W ubiegłym tygodniu ulegli u siebie 0:2. W innej parze broniący trofeum Paris Saint-Germain po raz drugi pokonał Liverpool 2:0.

„Duma Katalonii” już w 24. minucie prowadziła 2:0 po golach Lamine’a Yamala i Ferrana Torresa. Wkrótce potem kontaktową bramkę zdobył jednak Ademola Lookman. Na dodatek od 79. minuty Barcelona grała w dziesiątkę, bowiem czerwoną kartkę zobaczył Eric Garcia.

Lewandowski wszedł na boisko w 68. minucie, Wojciech Szczęsny był rezerwowym bramkarzem gości.

W drugim wtorkowym ćwierćfinale piłkarze PSG pokonali na wyjeździe Liverpool 2:0. Takie samo zwycięstwo odnieśli w ubiegłym tygodniu w stolicy Francji.

W środę odbędą się rewanżowe mecze w parach Bayern Monachium - Real Madryt (pierwsze spotkanie wygrał na Santiago Bernabeu niemiecki zespół 2:1) oraz Arsenal - Sporting Lizbona (w ubiegłym tygodniu 1:0 dla londyńskiej drużyny).

kk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

