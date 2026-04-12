Ładny gest! Mateusz Żukowski z kolejnym golem w FC Magdeburg! Piłkarz zadedykował swoją bramkę Jackowi Magierze

Mateusz Żukowski zdobył bramkę dla FC Magdeburg w przegranym 3:4 wyjazdowym meczu z SC Paderborn w 29. kolejce piłkarskiej 2. ligi niemieckiej. Z dorobkiem 16 goli jest liderem klasyfikacji strzelców, a rozegrał tylko 17 spotkań w sezonie. Żukowski swoją bramkę zadedykował zmarłemu trenerowi Jackowi Magierze. Obecny piłkarz Magdeburga była zawodnikiem Śląska Wrocław, gdy jego trenerem był właśnie niedawno zmarły polski szkoleniowiec.

24-letni Polak, który rozegrał cały mecz, trafił do siatki rywali w 37. minucie, wyrównując na 2:2.

Żukowski rozpoczął sezon 2025/26 w barwach pierwszoligowego Śląska Wrocław, ale tuż przed końcem letniego okna transferowego przeniósł się do Magdeburga. Długo jednak leczył kontuzję stopy i na boisko wrócił 22 listopada.

Polak liderem klasyfikacji strzelców 2. Bundesligi

Do tej pory zagrał w 17 spotkaniach i uzyskał 16 goli. Jest najskuteczniejszym zawodnikiem 2. Bundesligi i o dwa trafienia wyprzedza trzech piłkarzy, w tym Filipa Bilbiję z Paderborn, który w niedzielę strzelił Magdeburgowi… cztery gole.

Zespół Żukowskiego z dorobkiem 30 pkt zajmuje 15., ostatnie „bezpieczne” miejsce w tabeli. Tyle samo zgromadziły jednak dwie kolejne drużyny - Eintracht Brunszwik i SpVgg Greuther Fuerth. Ostatnia jest ekipa Preussen Muenster - 28.

Dwa najsłabsze kluby spadną do 3. ligi, a zespół z 16. lokaty czeka baraż o utrzymanie.

Czytaj także

Powiązane tematy

