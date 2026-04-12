WIDEO

Poruszające! Syn Jacka Magiery zdobył piękną bramkę, a tuż po trafieniu do siatki przyklęknął na murawie. "Kochany Tatusiu..."

  • Sport
  • opublikowano:
autor: PAP/Leszek Szymański/X Piotr Kotarski
Cały polski świat sportu pogrążył się w żałobie po szokującej informacji o tym, że Jacek Magiera w wieku 49 lat zmarł po zasłabnięciu w czasie treningu biegowego. Pamięć swojego taty w poruszający sposób uczcił Jan Magiera, 12-letni syn szkoleniowca, który zdobył bramkę we wczorajszym meczu U-12 WKS Śląsk Wrocław – Athletic Wrocław.

W 12-minucie wspomnianego spotkania Jan Magiera wykonywał rzut wolny. Uderzył bezpośrednio na bramkę, nie dając golkiperowi rywali najmniejszych szans.

Kochany Tatusiu…”

Po strzeleniu bramki, Jan Magiera zdjął koszulkę, by zaprezentować drugą, z napisem poświęconym swojemu tacie. Syn zmarłego trenera przyklęknął na murawie i wskazał palcami na niebo.

Kochany Tatusiu, na zawsze będziesz w moim sercu

— to napis, który widniał na koszulce Jana Magiery.

Czytaj także

Adam Stankiewicz/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych