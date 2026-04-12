Cały polski świat sportu pogrążył się w żałobie po szokującej informacji o tym, że Jacek Magiera w wieku 49 lat zmarł po zasłabnięciu w czasie treningu biegowego. Pamięć swojego taty w poruszający sposób uczcił Jan Magiera, 12-letni syn szkoleniowca, który zdobył bramkę we wczorajszym meczu U-12 WKS Śląsk Wrocław – Athletic Wrocław.
W 12-minucie wspomnianego spotkania Jan Magiera wykonywał rzut wolny. Uderzył bezpośrednio na bramkę, nie dając golkiperowi rywali najmniejszych szans.
„Kochany Tatusiu…”
Po strzeleniu bramki, Jan Magiera zdjął koszulkę, by zaprezentować drugą, z napisem poświęconym swojemu tacie. Syn zmarłego trenera przyklęknął na murawie i wskazał palcami na niebo.
Kochany Tatusiu, na zawsze będziesz w moim sercu
— to napis, który widniał na koszulce Jana Magiery.
- Jacek Magiera nie żyje! O śmierci drugiego trenera reprezentacji Polski poinformował PZPN. Kulesza: „Był bardzo dobrym człowiekiem”
- Tak kibice Legii Warszawa pożegnali Jacka Magierę! Piękna oprawa podczas meczu z Górnikiem Zabrze. „Dziękujemy”
- Wzruszający wpis Marka Magiery po śmierci brata: Cały czas mam nadzieję, że za chwilę zadzwoni mi budzik i wszystko będzie jak dotąd
Adam Stankiewicz/X
